Более 1 млрд направят на ремонт трассы до «Бирюзовой Катуни»

Госпредприятие «Алтайавтодор» объявило аукцион на проведение реконструкции участка дороги Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь». Начальная цена контракта составляет более 1,1 млрд рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Подрядчику предстоит обновить 10 км на участке с 25 по 35 км автомобильной дороги в Алтайском районе. Согласно проектно-сметной документации, подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие, искусственные сооружения, установит новые дорожные знаки и барьерные ограждения.

Заявки принимаются до 18 марта, итоги будут подведены 23 марта.