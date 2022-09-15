Более полутора тысяч жителей Алтая оформили сельскую ипотеку в Россельхозбанке

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала 2022 года оформил более 150 ипотечных кредитов на сумму свыше 350 млн рублей. А всего с запуска программы в двух Алтаях улучшили условия жизни почти 1,5 тысячи клиентов на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

«Наибольшей популярностью пользуются Первомайский и Майминский районы из-за близости к столицам двух регионов. Чаще всего сельскую ипотеку берут жители в возрасте от 30 до 45 лет, среди которых большинство — семейные пары. Нередко ипотеку оформляют сразу оба супруга — это позволяет увеличить сумму до 6 млн. Для удобства клиентов работает наш сервис Своё Село, где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек и найти много полезных советов», — сказал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В этом году сельскую ипотеку можно взять на индивидуальное строительство жилья либо на покупку уже готового загородного дома с участком. Клиенты Россельхозбанка на Алтае предпочитают покупать готовые дома. При этом если дом продаёт физлицо, объект должен быть не старше пяти лет, а если юрлицо — не старше трёх. Обязательный первоначальный взнос — 10% от стоимости объекта (можно использовать материнский капитал).

Сейчас на Алтае аккредитовано более 15 подрядчиков — строительных компаний региона, которые имеют опыт ИЖС в регионе и положительно себя зарекомендовали на строительном рынке. Возможно возведение дома как по предлагаемым подрядчиками проектам, так и по индивидуальным.

«До недавнего времени мы работали как девелоперы: готовили землю для строительства и потом продавали участки застройщикам. Несколько лет назад приняли решение, что будем заниматься строительством и продажей домов. Сейчас уже приступили к серийному возведению трёх типовых проектов. При продаже мы используем те возможности, которые даёт сельская ипотека от Россельхозбанка, с которым давно сотрудничаем. Специалисты РСХБ подключаются на этапе, когда клиент решил купить конкретный дом или участок», — рассказал директор ООО «Фирсова слобода» Михаил Кочетов.

Чаще всего частные дома покупают из-за льготной процентной ставки — 3% годовых. Но есть и другие преимущества. К примеру, жительница Барнаула Олеся Фёдоровна, которая приобрела дом в Санниково, рассказала, что в первую очередь ориентировалась на экологию и тишину. «Здесь свежий воздух, всегда спокойно и комфортно, нет городской суеты и шума», — отметила она.

Семья приобрела двухэтажный, просторный дом с участком 10 соток. Это позволило переехать на новое место не только супругам, но и маме Олеси. Осуществить переезд помогла сельская ипотека.

«Долгое время жили в квартире, ребёнок вырос, близость к школе и магазинам стала для нас менее актуальной. В общем, „созрели“ для покупки своего дома, а тут как раз возобновили программу сельской ипотеки. Почитали условия — понравилось. Подали заявку в Россельхозбанк. Банк оценил нашу платёжеспособность, проверил предоставленные документы быстро. Нашли добротный, новый дом со всеми удобствами и коммуникациями. Это не первая ипотека, поэтому мы очень довольны, что всё сложилось удачно. Сейчас заканчиваем ремонт и готовим огород к зиме — но это приятные хлопоты», — рассказала Олеся.

Напомним, с августа 2022 года правительство РФ сделало программу сельской ипотеки бессрочной. Полный список территорий, где можно приобрести жильё по программе сельской ипотеки, можно найти здесь (в программу сельской ипотеки также попадают малые города с численностью населения до 30 тысяч человек).

Получить подробную информацию по условиям ипотечного кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, Ипотечном центре РСХБ по адресу пр. Ленина, 80б, на официальном сайте и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

АО «Россельхозбанк»