Быстрее, выше, дороже. На месте лыжной базы в Барнауле построят многоквартирный дом

Многоквартирный дом выше девяти этажей появится на месте бывшей лыжной базы "Мотор", на ул. Кутузова, 14а. Его возведет не строительная компания, а индивидуальный предприниматель.

Разрешение на строительство выдано 19 декабря 2019 года, действует оно до 19 декабря 2024 года, сказано на сайте городского комитета по архитектуре. Именно к этому времени бизнесмен должен построить и сдать многоквартирник.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка, на котором построят дом, 6 103 квадратных метра. На нем можно размещать не только дом с объектами социального и общественного назначения, но и гараж-стоянку на 300 машино-мест.

О бизнесмене, который планирует застраивать участок на ул. Кутузова, 14а, пока ничего неизвестно.

Что известно о "Моторе"?

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Лыжная база "Мотор" до 2008 года принадлежала Алтайскому моторному заводу. Затем спортивный объект продали торговому дому "Дружина", учредителем которого была холдинговая компания "Изумрудная страна". Помимо проката лыж на территории "Мотора" можно было арендовать беседку для отдыха. Также сдавали в аренду сауну и бани.

База перестала работать в 2016 году, а спустя год прекратила существование "Изумрудная страна".

В настоящий момент территория бывшего спортивно-оздоровительного комплекса заброшена.