Цех для пошива одежды с складом построят на Потоке в Барнауле

В Барнауле запланировано строительство четырехэтажного здания, в котором откроют цех для пошива одежды, а также склад. Проект объекта презентовали на градсовете 24 ноября. Комиссия не стала критиковать эскизы, отметив, что производство необходимо поддерживать.

Швейное производство отроют на ул. Титова, 1е (за ТЦ «Семейный бигс»). Сейчас по этому адресу уже работает цех: новый объект позволит расширить площади и увеличить мощности. Здание запроектировали четырехэтажным, с подземным уровнем.

Проект на ул. Титова, 1е / Фото: из проекта

В подвале и на первом этаже предусмотрены складские и подсобные помещения, санузел, душевая. На втором этаже — швейный цех, третьем — кабинеты для администрации и два санузла. В здании обустроят незадымляемую лестничную клетку с выходом на кровлю.

Новое производство позволит обеспечить рабочими местами 33 человека: 23 — для производства и склада, еще 10 — для администрации предприятия.

Здание построят по каркасной технологии, фасады облицуют сэндвич-панелями серых цветов. Оно не просматривается с центральных улиц, поэтому выбраны именно эти оттенки. Рядом со зданием предусмотрена парковка на пять машино-мест.

Проект цеха практически не вызывал вопросов у комиссии. Они лишь попросили докладчика объяснить отсутствие разворотной площадки рядом со зданием и конструктив незадымляемой лестничной клетки. Архитектор пояснил, что зона для разворота транспорта не нужна, так как на территорию будут заезжать лишь ГАЗели, а у лестничная клетка с противопжарными дверьми необходима для эвакуации людей со всех этажей.

В результате проект поддержали, рекомендовав авторам лишь украсить фасады добавлением другого цвета или эмблемы предприятия.