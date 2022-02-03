Цены на недвижимость в России могут достичь нового пика в 2023 году

В течение 2022 года стоимость жилья в России продолжит расти, а пиковых значений цены достигнут к 2023-му. Об этом рассказала в эфире радио “Спутник в Крыму” эксперт по недвижимости Надежда Буйлова.

Специалист назвала несколько сценариев, по которым будет развиваться ситуация на рынке недвижимости: можно ждать и стагнации, и ухода с рынка значительного числа игроков. Рост ставок по ипотеке и постоянно увеличивающиеся цены на жильё являют собой риск в первую очередь для застройщиков.

“Многие из них могут оказаться в ситуации, когда предложение существенно превысит спрос, а квартиры перестанут покупать”, — отметила Буйлова.

Эксперт не исключила предстоящего банкротства ряда строительных компаний. Также можно ожидать вынужденного снижения цен застройщиками или же массового введения скидок и акций для покупателей.

Ранее алтайские эксперты также рассказывали, что рынок недвижимости и ипотеки в 2022 году может развиваться по двум сценариям. Первый связан с повышенным спросом на недвижимость. Второй, напротив, предполагает охлаждение спроса на жильё.