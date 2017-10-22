Часть торгового комплекса купца Морозова выставили на продажу в Барнауле

Фото: google.ru/maps, avito.ru

Часть торгового комплекса купца Морозова выставили на продажу в историческом центре Барнаула за 7 миллионов рублей.

Как отмечается в сообщении на сайте Avito.ru, помещение площадью 120 квадратных метров находится на улице Льва Толстого, 36.

Предлагаемые площади имеют отдельный вход, парковку, сигнализацию, все коммуникации.

Автор объявления подчеркивает, что местоположение здания очень удобное, поскольку это исторический центр города, который к тому же находится в непосредственной близости к туристическому кластеру.

Отметим, что здание было построено в 1873 году.