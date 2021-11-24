"Чужая" земля. Эксперты рассказали, что тормозит застройку квартала рядом с аэропортом

Планы по застройке участка рядом с барнаульским аэропортом, где хотят возвести мини-город из 18 кварталов, могут провалиться. Дело в том, что институт жилищного строительства "Дом.РФ", которому и принадлежит земля, рекомендует разом осваивать территорию почти в 400 га. Но у региональных строителей на это нет ни средств, ни технических возможностей. Компании предлагают правительству региона забрать участок у федерации, перевести его в краевую (или городскую) собственность и застраивать поэтапно. Однако, по словам алтайских чиновников, пока это невозможно.

"Отдать другим застройщикам"

Территория, которая потенциально может быть отдана под застройку, располагается рядом с барнаульским аэропортом. Общая площадь участка – 900 га, но только 360 га из них не попадают в седьмую подзону приаэродромной территории, где запрещено жилищное строительство. Свободную от ограничений часть земли Минстрой России и "Дом.РФ" (которому и принадлежат 900 га) рассматривают для комплексного развития.

"Федералы" предлагают застраивать территорию одномоментно, на условиях концессионных соглашений*. Но, по оценкам замминистра Алтайского края по строительству Игоря Спивака, региональные девелоперы с гигантским объёмом работ не справятся.

"Мы убеждаем федеральный центр, что, учитывая специфику Алтайского края и ограниченные возможности строительных организаций, выставить на рынок такой объём жилья – это значит отдать его застройщикам из других регионов. Мы убеждаем подходить к этому поэтапно, привлекать механизмы инвестиционных кредитов, облигаций", – сообщил Спивак во время экспертного совета премии "Менеджер года – 2021" по строительству в ИД "Алтапресс".

*Концессионные соглашения – особый вид договоров, при заключении и исполнении которых происходит передача государственного либо муниципального имущества частному инвестору с целью его развития и дальнейшей эксплуатации. К концессионным соглашениям относятся и договоры, условия которых предусматривают создание объекта частным инвестором в будущем, но при этом условия о передаче объекта инвестору для дальнейшей эксплуатации им объекта аналогичны.

Неясные инвестиции

Проблему развития квартала у аэропорта можно решить, если перевести землю из федеральной в краевую собственность, заметил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. Сделать это может только правительство края, однако власти, по мнению эксперта, пока не проявляет инициативы.

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"Мы говорили, что надо выходить на правительство страны и передавать землю краю, в лучшем случае – Барнаулу. Но до сих пор в Москву никто не обратился. Эти переговоры будут идти два-три года, а реальных земельных участков для строительства в городе не будет", – отметил Мишустин.

Развитие территории у аэропорта тормозит и отсутствие инженерных сетей. Чтобы провести на участок электричество, воду и тепло, по предварительным оценкам, требуется несколько миллиардов рублей. Такой объём инвестиций для ресурсоснабжающих организаций Барнаула неподъёмен.

По мнению Александра Мишустина, помочь в "сетевом" развитии квартала могут инфраструктурные кредиты. Но выдают займы не частным компаниям, а правительству регионов. Поэтому эксперт предлагает строителям и "ресурсовикам" подключить к решению вопроса губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"Надо выйти на губернатора, чтобы он подготовил письмо на правительство страны с просьбой отдать эту землю Алтайскому краю", – отметил он.

Однако Игорь Спивак сообщил: Виктор Томенко неоднократно поднимал вопрос о "приватизации" земли на федеральном уровне, но пока повлиять на ситуацию не может. Поэтому, считает замминистра, единственный выход – получить от Москвы разрешение на поэтапную застройку рядом с аэропортом.

"Позиция общая по всей России: в собственность субъекта эти участки (принадлежащие "Дом.РФ" и предполагающие комплексное строительство, – прим. ред.) передавать не будут. У федерации масса законов принята в части концессии, и сегодня возможно применение только этого механизма. Можно выходить с законодательной инициативой об их отмене, но тогда мы и через пять лет не приступим к освоению земли", – резюмировал Спивак.

Что хотят построить у аэропорта?

Согласно концепции "Дом.РФ", территория квартала (ещё его называют Северо-западный планировочный район) разбита на три зоны: жилую, административную и промышленную.

Самая большая часть квартала, которая попадает в седьмую подзону (а это 687,3 га), отдана под строительство промышленных и коммунальных объектов и сельскохозяйственное использование. Остальная часть участка – 228,7 га – отведена под строительство жилья и социальных объектов. Так, по оценке "Дом.РФ", в микрорайоне можно возвести 18 кварталов. Разрешённая высота зданий – до 25 этажей, общая площадь квартир составит 1,23 млн квадратных метров.

Также в мини-городе предполагается строительство девяти типовых школ по 550 мест каждая, в которых, по расчётам, смогут обучаться почти 4,7 тыс. детей. Запроектированы на участке и восемь детских садов по 280 мест. Они смогут принять 2,2 тыс. детей. Заложен в жилом массиве и квартал под общественно-деловую застройку (16,6 га) и зелёную зону, например, парк (6,7 га).