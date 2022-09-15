Деньги под защитой: клиенты Сбера в Сибири выбирают безопасные расчёты при покупке жилья

Клиенты Сибирского Сбербанка выбирают защищённую покупку жилья: с начала года более 95% сделок прошли с использованием сервиса безопасных расчётов. В Алтайском отделении — свыше 89% сделок.

Суть сервиса в том, что покупатель жилья переводит средства на специальный счёт, где они хранятся до момента государственной регистрации права собственности в Росреестре. Только после оформления перехода права собственности на объект средства становятся доступны продавцу.

«Сервис безопасных расчётов — это современный, удобный и безопасный инструмент взаиморасчётов между продавцом и покупателем жилья. Оформление занимает всего 15 минут, ни один из участников сделки не несёт рисков, связанных с транспортировкой и хранением больших сумм наличности, к тому же зачисление средств на счёт продавца происходит только после государственной регистрации права собственности», — рассказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Чтобы воспользоваться сервисом безопасных расчётов, нужен минимальный набор документов: паспорт и ИНН от покупателя, паспорт и реквизиты счёта для зачисления средств от продавца, а также договор купли-продажи недвижимости.

Сервис доступен как для ипотечных сделок, так и для сделок за наличный расчёт.

ПАО Сбербанк