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Десятки коттеджных посёлков и кварталы многоэтажек построят в «правобережном» пригороде Барнаула

Для посёлков Санниково и Фирсово готовят новый генплан, который определяет развитие населённых пунктов на ближайшие годы

12 января 2023, 08:34, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сёлах Санниково и Фирсово Первомайского района до 2029 года запланировано возведение нескольких десятков новых коттеджных посёлков, а также кварталов многоэтажных домов, двух школ, амбулатории и других социальных объектов. Все они отражены в проекте нового генплана Санниковского сельсовета, который администрация выставила на общественные обсуждения 10 января 2023 года. В документе указано, что за семь лет число построенных домов вырастет почти вдвое.

Районы, кварталы

В новой стратегии развития сельсовета, подготовленной компаний «Земпроект», две площадки отведены под строительство многоэтажных домов. Одна территория расположена напротив микрорайона Новая грань. Она состоит из нескольких участков, общая площадь которых превышает 30 га.

Согласно генплану, здесь возможно строительство среднеэтажных домов. Два крупных участка принадлежат строительной компании «Союз», которая планирует возвести на площадке около 30 многоэтажек. Реализация этого проекта станет возможной как раз после изменения генплана.

Вторая территория, подходящая под строительство невысотных домов, находится между Правобережным трактом и микрорайоном Чистые Пруды. Площадь участка составляет 41,3 га.

По информации ЕГРН, земля принадлежит ООО «Домбери», которое приобрело землю осенью 2021 года. Пока участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, а смена назначения земли возможна также после утверждения документа о стратегическом планировании.

Малоэтажное строительство, согласно генплану, будет сосредоточено в окружении села Фирсово. Так, на окраине Фирсовой Слободы-2 под коттеджи отведено более 150 земель сельхозназначения. Здесь же выделен участок под строительство общественно-деловых зданий.

Однако наибольшее число новых земель под частные дома — рядом с микрорайонами Палитра и Рощино. Здесь сформировано более 20 участков под частные дома и около десяти — под общественно-деловые зоны. Также проектировщики предложили сделать здесь большую зону отдыха.

«На территории с. Фирсово для сохранения естественной лесной растительности планируется создание двух новых участков лесопарковой зоны. Необходимо провести мероприятия по благоустройству и созданию мест для кратковременного отдыха на территории лесопарковой зоны и зоны озеленённых территорий общего пользования. Территорию детского оздоровительного лагеря «Радуга» планируется перестроить под базу отдыха. На территории микрорайона Палитра в с. Фирсово планируется организация зон отдыха с размещением в ней троп для лыжной и скандинавской ходьбы», — сказано в документе.

Всего же за семь лет, согласно документу, жилищный фонд Санниковского сельсовета вырастет почти в два раза: с 212 тыс. квадратных метров (данные на начало 2022 года) до 390 тыс.

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Актуальная «социалка»

В проекте нового генплана разработчики предусмотрели развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Так, проектировщики подсчитали, что рост численности населения (с 10 до 13 тыс. человек) приведёт к дефициту мест в детских садах и школах. Поэтому образовательные учреждения предложено возвести в микрорайоне Палитра и Фирсова Слобода-2, а также отремонтировать детский сад в Санниково.

Генпланом предусмотрено и развитие объектов здравоохранения:

«Поскольку здание ФАП в с. Фирсово ветхое и ведутся работы по признанию его аварийным, генеральным планом предусмотрено здание ФАП к ликвидации, а в с. Фирсово планируется строительство врачебной амбулатории КБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьёва» на 100 посещений в смену. В мкр-не Палитра с. Фирсово по проекту планировки также выделена территория, где возможно строительство объектов здравоохранения».

Из спортивных объектов запанировано строительство ФОКа площадью 300 квадратных метров в селе Санниково. В Фирсово спортивные и игровые площадки, учреждения культуры могут появиться на отведённых для этого участках.

«Количество мест и размеры объектов при строительстве должны определяться заданием на проектирование, но не меньше, чем нормативная потребность», — отмечают разработчики. 

Новый генплан сельсовета предполагает и развитие зон специального назначения. Так, до 2029 года документом предусмотрено закрытие существующих кладбищ в Санниково и Фирсово и формирование нового участка для захоронения в лесном массиве, вне населённых пунктов. Площадь кладбища по проекту составляет свыше 18 га.

Ещё один «специальный» объект — экотехнопарк. Его по проекту разместили вблизи дорожной развязки, где соединяются Правобережный тракт и Барнаульское шоссе (недалеко от новоалтайского кладбища).

«Создание экотехнопарка предусматривает взаимную увязку функционально зависимых элементов инфраструктуры обращения с отходами путём системного подбора резидентов и сквозную интеграцию их технологических цепочек за счёт внебюджетных средств», — указано в документе.

Общественные обсуждения генплана состоятся 26 января 2023 года в Санниково и 27 января — в Фирсово. Замечания и предложения по проекту администрация принимает до 23 января.

Комментарии 21

  • Кто-то хвалился, что без пробок с Фирсово ездит, ну терь как и остальной Барнаул постоит.
    12 января, Гость   Ответить
  • Интересно получается. Промышленность скукоживается, народ разбегается, а жилье строится.
    12 января, Гость   Ответить
  • Новоалтайск войдёт районом в состав Барнаула.
    12 января, Гость   Ответить
  • Вот и зачем там многоэтажки(((
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, чтобы народу больше запихать на 1 кв.м. земельного участка и получить больше прибыли. Надо всего несколько стандартных участков, чтобы построить многоэтажку, а выхлоп какой!
    12 января, Гость   Ответить
  • Там высаженные сосны подрастают...
    12 января, Гость   Ответить
  • Прекрасное соседство, полигон ТБО (ЭКОТЕХНОПАРК) а вокруг десятки поселков! Круто придумано.
    12 января, Гость   Ответить
  • Хотелось бы узнать какие заводы будут строить? Это те, от которых все отказываются?
    12 января, Гость   Ответить
  • Не нужно уже ничего расширять, дорога на Фирсово, Бобровку уже не справляется с количеством транспорта. Или сначала дорогу расширьте.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, уже не справляется с количеством транспорта ------ В Барнауле уже давно многие дороги не справляются, так ничего не расширили, а мост закрыли)))
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, быстрее бы уже
    12 января, Гость   Ответить
  • Что же вы все такие унылые критики, надо радоваться и спасибо говорить инвесторам что развивают территории
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость - ага, кто там жить то будет? Хреново считают, откуда прирост населения то!? Люди рожают когда работать есть где и приезжают потому что работа есть, а по факту сейчас прямой рейс из таджикистана обеспечит рабочую силу, которая потом там же и заселится
    12 января, Гость   Ответить
  • Это вместо строительства домокомбината, для удешевления стоимости квадрата, наши застройщики дождуться, приедет дядя и будет шлепать дешевые многоэтажки! Да и в строительстве коттеджей тоже модульное строительство много удешевит.
    12 января, Гость   Ответить
  • Ох, беда... понаставят свои человейники и биоценозу поймы Оби придёт конец... там же, рядом с СНТ "Энергетик" и бобровые хаты, и утки птенцов высиживают, и барсуки, лисы, волки, зайцы... даже гездо чёрного аиста есть, а он, меду прочим, краснокнижный. Пожалуй, поставлю-ка я по душу хозяев "Союза" в церкви свечку, да не во здравие...
    12 января, Гость   Ответить
  • Там в принципе строить нельзя- там слошниые памятники археологии. в частности, вот эта песчаная грива, которую пересекает Правобережный тракт, бывший высокий берег Чесноковки- сплошные захоронения нескольких периодов, вплоть до 3 тысячелетия до Н,Э. Иногда захоронения даже наслаиваются одно на другое... Есть мнение, что по этой гриве проходил Шёлковый путь. Так что гоните коммерсов с их липкими лапками и бурчащими от жадности кишками... В принцпе, можно и петицию составить и к Президенту обратиться, чтобы остановить эту вакханалию строительства мёртвых городов...
    12 января, Гость   Ответить
  • Не нужны там никакие многоэтажки!!!!
    12 января, Гость   Ответить
  • Не против новых частных домов хоть и согласна что дороги очень узкие и становятся перегружены уже, но Че к чему эти многоэтажки? вообще не нужны, кому надо в городе их дофига там и живите, место загородное поля, леса, дома красота природа - аутентичность нужно сохранить!!! Не было их тут и не нужны они нафиг!
    12 января, Гость   Ответить
  • Да зачем нам дороги расширять, заводы строить. Памятники археологи, зачем они нам! Лучше человейник построить, да пару ТЦ !
    13 января, Гость   Ответить
  • Лучше хорошую поликликлинику постройте, не амбулаторию.
    13 января, Гость   Ответить
  • Мы уехали в этом году в Санниково из города, чтобы чистым воздухом дышать, дети болели по 2 раза в месяц, так и здесь все застроить решили. Сейчас полгорода сюда переберется в многоэтажки, снова будет куча машин и дыма и будет тот же город. Куда дальше бежать?????
    14 января, Гость   Ответить
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