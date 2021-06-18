Дети-сироты в Алтайском крае смогут получать выплаты на жильё независимо от решения суда

Законопроект, который позволит детям-сиротам получать выплаты на жильё независимо от даты вступления в силу решения суда, представили на сессии АКЗС. Депутаты приняли его единогласно.

"Документ отменяет один из ранее установленных критериев, согласно которому дети-сироты, претендующие на получение выплаты, должны были иметь вступивший в законную силу до 1 января 2019 года судебный акт о предоставлении им жилого помещения. Отмена этого условия позволит увеличить количество детей-сирот, имеющих право на получение выплаты", – сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал в "ручном" режиме решить проблему с обеспечением детей-сирот жильём в Алтайском крае.

В СК отметили, что на решение жилищного вопроса в 2020 году в регионе было выделено 1,211 млрд рублей. Освоено из них только 32%.