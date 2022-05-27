Девятиэтажный дом для аварийных переселенцев построят на Потоке в Барнауле

Проект ЖК на ул. Беляева, 14 / Фото: «Барнаулгражданпроект»

В Барнауле впервые за много лет возведут новостройку для жильцов ветхих и аварийных домов. Девятиэтажку построят на Потоке, в квартале, который в будущем может попасть в программу комплексного развития территорий. Проект дома презентовали на градостроительном совете 26 мая и одобрили без замечаний.

Вместо бараков

Участок под строительство будущего дома располагается на ул. Беляева, 14. Ещё несколько лет назад здесь стояла аварийная двухэтажка (построена в 1954 году), однако затем жильцов расселили, а здание снесли.

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Работать на освободившейся площадке намерен застройщик «Шотландия» (входит в группу компаний «Союз»), которая уже знакома с микрорайоном: в 2010-2012 годах девелопер построил ЖК из трёх домов на ул. Глушкова, а в 2015 — высотку на ул. Беляева, 15. Проект дома на ул. Беляева, 16, выполняла компания «Барнаулгражданпроект».

«Со всех сторон участок для строительства окружён существующей застройкой: с северной стороны расположено медицинское учреждение (горбольница № 3, — прим. ред.), с южной и восточной сторон — многоквартирные дома, с западной — административное здание. В радиусе доступности находятся пять детских садов, гимназия № 74, средняя школа № 31, Алтайское училище олимпийского резерва», — отметил представитель «Барнаулгражданпроекта».

В девятиэтажном доме запроектировано 72 квартиры, большинство из которых будут однокомнатными (58). Также предусмотрено девять «двушек» и пять «трёшек».

Проект ЖК на ул. Беляева, 14 / Фото: «Барнаулгражданпроект»

Во дворе ЖК, согласно проекту, расположены детские площадки, места для отдыха взрослых, занятий физкультурой, хозблок. Предусматривается озеленение дворовой территории, размещение малых архитектурных форм и парковки на 36 машино-мест. Проезд пожарных машин будет осуществляться вокруг здания.

«Фасад дома отделан декоративной штукатуркой. Цветовое решение выполнено в соответствии с существующей застройкой в оттенках вишнёвого, белого, серого цветов. Это позволяет зданию органично вписаться в застройку», — отметил архитектор.

Принять и построить

Возвести дом для переселенцев из аварийного жилья — это инициатива строительной компании, пояснил замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров. Именно поэтому в нём большое количество однокомнатных квартир.

«Понятно, что [перед строительством] будет проведена конкурсная процедура в рамках 44-ФЗ, но изначальная цель объекта по инициативе стройкомплекса — предоставление качественного жилья для собственников аварийных, подлежащих сносу домов», — отметил Фёдоров.

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Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв попросил авторов уточнить: предусмотрена ли на участке площадка для выгула домашних животных.

«Площадку для выгула животных на данный момент прорабатываем в парке „Юбилейный“, который расположен в 300 м от здания. Но участок входит в программу комплексного освоения квартала, где теоретически возможно устроить площадку», — отметил проектировщик.

В целом комиссия не нашла у проекта серьёзных проблем и недочётов: архитектура выполнена качественно и грамотно, а потому эскизы решено согласовать.

«Этот дом размещён в границах будущей зоны комплексного развития территории, получается, что мы уже начали комплексное развитие. Меня смутило, что на картинках не показаны ни цоколь, ни отмостка. Вы не забудьте про вертикальный и горизонтальный водоотвод, чтобы это здание не оказалось в аварийном состоянии. А архитектурное решение весьма приличное, можно согласовывать», — резюмировал замдиректора «Архитектуры города Барнаула» Сергей Боженко.