Дизайн-проект офиса или квартиры: тонкости и сложности

Какой же человек не любит экономить? Если есть шанс не истратить лишнего, разумеется, он будет использован. Но в некоторых случаях пользы от такой экономии мало, как от дважды завариваемого пакетика чая.

Все равно, скорее всего, придется переделывать и обращаться к профессионалам, если дело касается такого тонкого момента, как дизайн интерьера. Те, кто хоть раз пытался составить дизайн-проект без дизайнерского образования или хотя бы минимального опыта, поймут, о чем речь. Ведь дизайн интерьера дома – это не просто внутренняя отделка, а организация функционального, комфортного и эргономичного пространства, где каждому члену семьи будет приятно находиться. Кроме того, стили дизайна интерьера требуют знания основ каждого из них, что мало кто знает.



Работа над дизайном состоит из нескольких этапов:

Выезд мастера на дом, где он произведет все нужные замеры – длину, ширину и высоту комнат, дверных и оконных проемов и прочие параметры. После чего необходимо ваше участие, так как важно решить вопрос с перепланировкой – нужна она или нет, если нужна, то для чего и каким функционалом обладать, насколько это возможно в существующей ситуации. Самостоятельно провести подобные замеры технически невозможно при отсутствии специальной аппаратуры;

Составление примерного плана итогового внешнего вида помещения. Обычно составляется два или три, по желанию заказчика, чтобы своими глазами увидеть достоинства и недостатки предложенных вариантов. После того, как эскиз будет выбран, по нему готовится трехмерная модель окончательного варианта. Самостоятельно выполнить такую работу под силу тому, у кого очень развито воображение, кто умеет обращаться со специальными программами и имеет хотя бы курсы дизайнера за плечами. Всем остальным лучше не тратить понапрасну время и финансы, а обратиться в компанию "Браво", где грамотный дизайнер задаст правильные вопросы, чтобы понять, что же вам на самом деле хочется видеть в итоге;

Составляется смета – выбираются материалы, обсчитывается стоимость и виды работ. Если вы воспользуетесь услугами компании "Браво", то получите не только быстро и качественно составленную смету, но и порядочную скидку на отделочные материалы. Ведь крупным компаниям супермаркеты отделочных материалов предоставляют или скидку, или право пользоваться оптовой ценой. Рядовой же покупатель платит за тот же самый продукт цену с приличной накруткой;

Закуп материалов и непосредственно сами работы. Компания "Браво" избавит вас от забот по закупке и доставке материалов на объект, так как сделает это самостоятельно, сэкономив вам силы и время. Каждый этап работ согласуется с вами, что позволяет избежать неприятных сюрпризов.

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