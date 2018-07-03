Дизайнерскую квартиру с видом на Обь продают в Барнауле за 10 млн рублей

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 113 квадратных метров продают в барнаульском жилкомплексе "Аквамарин" на берегу Оби за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

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Ремонт в жилье выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту. "Просторные комнаты, удачная планировка, два санузла с душевой кабиной и джакузи, лоджия с панорамным остеклением и великолепным видом на реку Обь с 60-ти метровой высоты", - отмечает автор объявления.

Квартира расположена на 20 этаже, полностью меблирована, а кухонная зона оснащена необходимой бытовой техникой.

Жилье отапливается от газовой котельной, установлены кондиционеры.

На площадке предусмотрен незастекленный балкон со свободным доступом для жильцов и шикарным видом на город.

Территория жилкомплекса охраняется, имеется наземный и подземный паркинг.