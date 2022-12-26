До лучших времен. Строительство каких ЖК так и не начали в Барнауле в 2022 году

Проект ЖК на пр. Красноармейском, 50 / Фото: «АрхИ Групп»
Уходящий 2022 год был неоднозначным для строительного рынка Барнаула. Ажиотажный спрос, с которого стартовал год, сменился резким падением и застоем летом, а затем и осенью. Однако рост цен на квартиры, который начался еще в 2020 году, так и не прекратился. Застройщики объясняли, что не могут снизить стоимость из-за проектного финансирования (кредитной нагрузки и процентов банку), дорогих материалов и земли. Из-за возникшего диссонанса, а также экономических, политических и других причин девелоперы отложили (до следующего года или до лучших времен) реализацию некоторых проектов. Каких — в материале amic.ru.
В конце 2021 года в Барнауле на градсовете презентовали проект небольшого дома на ул. Пушкина, 86, недалеко от Демидовской площади. В нем запроектировали 12 квартир, шесть из которых — студии (27-28 квадратных метров), три — «евродвушки» (39-40 «квадратов») и три — двухкомнатные квартиры (48-49 «квадратов»). У дома предусмотрели крошечный двор, где разместили площадки для игр детей, спорта, отдыха, а также парковку на два автомобиля.
Работы на площадке за год так и не стартовали. Более того, в осенью 2022 года участок в 7,8 соток вместе с проектом выставили на продажу за 10 млн рублей.
Ул. Пролетарская, 182
Проект на ул. Никитина, 12 / Фото: Компания «Структура»
На несколько лет «завис» и проект ЖК на ул. Никитина, 12, недалеко от элеватора. Инвестором стала компания «Т-Строй». Еще в начале 2021 года она заявила о своих планах на участок.
Так, девелопер намеревался возвести 16-этажный монолитный ЖК на 195 квартир, большая часть из которых (120) — однокомнатные площадью от 21 квадратного метра. Также предусмотрено 45 двухкомнатных квартир и 30 — трехкомнатных. Во дворе запроектировали детская площадка и зона отдыха, а на крыше — спортивная площадка.
На подземном этаже дома архитекторы предусмотрели паркиг на 27 машино-мест. Еще 18 мест для автомобилей жильцов заложено вдоль ул. Никитина, где появится парковка. Однако до сих пор к работам на участке компания не приступила.
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