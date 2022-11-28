Дом хороший, надо брать. Где в Барнауле строят жильё для молодых и перспективных

Несмотря на экономическую ситуацию в стране и мире, жизнь продолжается, особенно это видно по рынку строительства жилья — сейчас в Барнауле много достойных новостроек. Но как выбрать тот самый дом, не стали ли теперь строить хуже из-за ухода иностранных поставщиков оборудования и материала и как некоторые застройщики «жонглируют» комфортом, в интервью amic.ru рассказал застройщик ЖК «Колибри», руководитель ООО С3 «ДС-Инвестстрой» Вячеслав Виноградов.

— Вячеслав, с одной стороны, рынок жилищного строительства сегодня процветает: отдельные новостройки и целые микрорайоны растут как грибы. Но, с другой стороны, как выделиться из этой огромной массы новых домов. Чем принципиально отличается ЖК «Колибри»?

— Вы правы насчёт массового строительства, и на этом фоне есть одна неприятная тенденция — игроки рынка стали подменять понятия. Эконом-класс выдают за комфортное жильё, а комфортное — за бизнес-класс. А вот как раз «Колибри» — это комфорт-класс в чистом виде. И главный показатель — законченность планировок. Если мы говорим, что это у нас однокомнатная квартира, то с чётким зонированием кухни. Не встроенная, не кухня-студия, не свободная планировка, когда покупателю приходится самому городить стены, не пунктирные линии на проекте, которые иногда при сдаче оказываются непоставленными стенами, вроде как надо вам перегородку — делайте сами. А полноценная кухня. А также полноценная спальня и гостиная. Мы строим дом так, чтобы человек получил самодостаточную квартиру.

— Для кого этот дом?

— Прежде всего, для молодых семей. И тех, кто покупает своё первое жильё. А также тех, кто делит жилплощадь, чтобы разъехаться. У нас есть просторные студии 33 квадратных метра, классические однокомнатные квартиры 36 квадратных метров, есть двухкомнатные 55 кв. м. Стоимость — от 2,9 до 4,5 млн рублей (от 85 тыс. рублей за «квадрат») — сумма, которую большая часть покупателей может себе позволить даже с учётом подорожания.

Это будет 16-этажный каркасно-монолитный дом с заполнением из кирпича, перегородки между комнатами тоже кирпичные. И всего шесть квартир на этаже.

Проектная организация применила материалы, обеспечивающие необходимый уровень шумоизоляции, соответствующий санитарным нормам. Внутренняя территория дома с детской площадкой будет закрыта.

Вячеслав Виноградов / Фото: Екатерина Смолихина

— А как насчёт локации? Советская Армия — старый район, хотя сейчас здесь активно сносят аварийные двухэтажки.

— Вот именно, старое сносят, новое активно строят. А потому это очень перспективное место. Есть все социальные объекты: сады, школы, больницы, рынки.

До центра недалеко. И до остальных районов города удобно добираться. Да, сейчас из-за ремонта моста на Новом рынке на Советской Армии пробки, но так они по всему городу, и их станет намного меньше после открытия моста.

Планируя строительство дома, мы рассматривали участки в разных районах города, но остановились именно на этом, потому что считаем территорию очень удобной и перспективной.

— Из-за всей этой экономической ситуации нет ли каких-то провалов на рынке жилья? «Колибри» будет сдан в срок?

— Мы планируем сдать «Колибри» даже раньше срока, раньше второго квартала 2024 года. Сейчас возведён подвал здания, первый этаж, ведутся работы по возведению второго этажа, подведены наружные сети.

— Продажи уже стартовали?

— Да, мы уже продали часть квартир будущим счастливым новосёлам.

— Если, например, я хочу посмотреть варианты, кроме сайта ЖК «Колибри» куда мне обращаться?

— Мы работает с агентством недвижимости «Светлый дом». Это профессиональная команда риелторов, которые всё покажут и расскажут. Не только о самом доме и районе, но и ипотечных вариантах. А также проведут всю сделку «под ключ» до момента регистрации. Моё твёрдое убеждение — сделки по жилью нужно проводить только через специалистов. Это слишком дорогой продукт, и подходить к его выбору и покупке нужно очень тщательно. Тем более что агентства недвижимости несут финансовую ответственность за сделки своих клиентов.

Поэтому я настоятельно рекомендую обращаться в «Светлый дом», это проверенные ребята.

Вячеслав Виноградов / Фото: Екатерина Смолихина

— Вы работаете с госпрограммами субсидирования ипотеки?

— Разумеется, мы можем предложить жильё под выгодный процент по госпрограммам льготной ипотеки для новостроек, «Семейной ипотеки», военной ипотеке, для ИТ-специалистов и другим. За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж агентства недвижимости «Светлый дом».

«ДС-Инвестстрой» и «Светлый дом» всегда идут навстречу покупателям, мы даже можем рассмотреть варианты субсидирования ставки с нашей стороны.

— Вячеслав, в последние годы мы как-то все расслабились, привыкли, что всё сдаётся в срок. Но ведь ещё лет 10-15 назад в городе была проблема с обманутыми дольщиками, впрочем, подобные прецеденты есть и сейчас. Дайте совет, как не купить кота в мешке и выбрать правильно застройщика?

— Фраза «выбрать правильного застройщика» в вашем вопросе и есть главный ответ. Нужно выбирать, изучать информацию о компании и её руководителях.

ООО С3 «ДС-Инвестстрой» — относительная молодая компания. Но за ней стоит коллектив известных и опытных строителей. Я в этой сфере ­— более 20 лет. Долго отработал на крупнейшем в крае предприятии КЖБИ-2 сначала главным инженером, потом заместителем директора. Это было серьёзная школа, которая научила меня не только строить хорошие дома, но и нести ответственность за свою работу и принимать правильные решения в сложных ситуациях. Затем я работал в компании «Регионстрой», заместителем руководителя жилищного домостроения.

Сейчас на рынке много молодых застройщиков, но стоит отметить, что в последние годы законодательство на этот счёт ужесточилось, открыть строительную компанию стало сложнее — много требований.

«ДС-Инвестстрой» всем требованиям соответствует, работает по эскроу-счетам, то есть средства наших дольщиков защищены, у нас профессиональная команда и за качество своей работы мы отвечаем. Средства на строительство дома предоставляет Сбер, куда уж надёжнее.

Вячеслав Виноградов / Фото: Екатерина Смолихина

— На фоне специальной военной операции и разрывом торговли срядом стран, какие стройматериалы ушли с российского рынка.

— Многие материалы — российские. В последние лет десять мы и так старались отказываться и от импортного оборудования, потому что там всегда были вопросы по срокам доставки.

Да, многое ушло. Например, материалы для отопления. В последнее время распространённым было применение сшитого полиэтилена от ведущих производителей, с его помощью делали горизонтальную разводку, которая была в стяжке пола. Теперь часть производителей ушла с рынка, остались те, качество которых мы пока не проверили, а потому решили вернуться к классической, советской вертикальной разводке из металла.

Я уверен, что эта ситуация пойдёт на пользу строительному комплексу страны. Мы вынуждены будем развивать своё производство.

— Но качество строительства от этого не ухудшится?

— Нет. Любой нормальный застройщик заинтересован сдать качественный дом, выполнить работы так, чтобы потому не возвращаться к ним в рамках гарантийных обязательств. Для нас это приоритет, я бы очень не хотел раздувать штат за счёт специалистов, которые будут работать с претензиями. Проще строить строго по проекту.

— Вы бы посоветовали покупать квартиру именно сейчас?

— Что бы ни происходило в стране и мире, мы продолжаем жить. Мы рожаем детей, мы съезжаем от родителей или родственников, мы хотим жить в квартире побольше, покомфортнее. Бывают небольшие периоды, когда рынок притормаживает, но сейчас не такое время. Наоборот, с учётом большого количества вариантов на первичном и вторничном рынках у покупателя есть отличная возможность выбирать, время подумать.

Если вы имеете потребность в жилье, то не стоит сидеть и ждать. Жильё дешеветь не будет, только дорожать.

Вячеслав Виноградов / Фото: Екатерина Смолихина

Проектная декларация ЖК «Колибри» на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО С3 «ДС-Инвестстрой»

За уютную локацию благодарим ресторан-поэму «Живые души».