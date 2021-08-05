Дом на улице Молодёжной в Барнауле не станут переводить на электроплиты после взрыва газа

Барнаульскую пятиэтажку на ул. Молодёжной, 37, где произошел взрыв газа 28 июля, не будут переводить на электроплиты, поскольку питающий кабель в доме на это попросту не рассчитан. Об этом "Толку" рассказал замдиректора УК "Городской департамент ЖКХ" Михаил Гиндин.

По его словам, чтобы перевести дом на электроплиты, необходимо полностью переделывать его проект, получать техническое разрешение у "Горэлектросети" и вводить в эксплуатацию новый кабель, который справится с такой нагрузкой. Кроме того, добавляет Гиндин, в этом случае в доме также придётся менять и проводку, что тоже очень недёшево.

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Замдиректора заверил, что пятиэтажка после инцидента с газом вполне пригодна для проживания. В квартире, где случился хлопок, управляющая компания установила подпорки под плиты перекрытия, которые вскоре заменит городской комитет ЖКХ. Жильцы смежной квартиры, в которой обрушилась стена, выехали из неё до тех пор, пока стену не восстановят, добавил он.

Собеседник издания рассказал и о том, что женщина, пострадавшая при взрыве газа, в этом доме не жила, а ухаживала за братом. В краевом Минздраве отметили, что она по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, но есть и "положительная динамика".

Напомним, утром 28 июля в Барнауле произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома. Следователи возбудили уголовное дело.