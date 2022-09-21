Дом начинается с «Крыши»: строительный магазин отмечает день рождения и дарит скидку

Торговая компания «Крыша» 28 сентября отмечает 12 лет работы на рынке. В честь дня рождения покупателям дарят скидку 12% на весь ассортимент товара из наличия. Рассказываем, что здесь можно купить и почему клиенты из разных районов Алтайского края уже столько лет выбирают «Крышу».

Основное направление компании — это продажа отделочных материалов для кровли, фасада и ограждения. Здесь вы найдёте металлочерепицу, сайдинг, профлист, штакетник, комплектующие и другие материалы, необходимые для того, чтобы собрать крышу, фасад или забор «под ключ».

В ассортименте есть и другие товары для строительства и ремонта: металлопрокат и газобетон, сухие строительные смеси, водосточные системы, сантехника и электрика, крепёж, ручной и электроинструмент. Также по вашим размерам здесь изготовят доборные элементы, профнастил, черепицу, евроштакет, сайдинг, пластиковые окна и двери и многое другое.

Консультанты магазина помогут подобрать стройматериалы и посчитают нужное количество, чтобы вы избежали дозаказа недостающей продукции или расходов на избытки. Нужна доставка? Компания своевременно организует её по указанному адресу.

«Наши эксперты всегда готовы проконсультировать вас по любым вопросам, связанным с выбором или монтажом кровельных и фасадных материалов. Они помогут разобраться в особенностях строительства, подобрать нужный товар и собрать полный расчёт, как в форме коммерческого предложения, так и в форме проекта», — рассказали представители магазина «Крыша».

Фото: freepik.com

Почему выбирают торговую компанию «Крыша»:

— возможность заказать товары;

— низкие цены и широкий ассортимент;

— индивидуальный подход к клиенту;

— качество продукции, подтверждённое сертификатами;

— сотрудники компании — профессионалы своего дела;

— расчёт наличными, безналичными, по расчётному счёту.

Торговая компания «Крыша»

Адрес: Алтайский край, Павловский район с. Павловск, ул. Калинина, 67

Тел.: +7 (385-81) 22-106, +7-913-236-0943

E-mail: ivan-krish@mail.ru

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