Дом с бассейном, бильярдной и зимним садом продают под Барнаулом за 16 млн руб.
Жилье площадью 290 квадратных метров находится в селе Солнечном
26 февраля 2019, 06:48
Фото: avito.ru
Коттедж площадью 290 квадратных метров продают под Барнаулом за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом находится в селе Солнечном недалеко от краевой столицы на участке площадью 12 соток. В коттедже имеется три спальни, бассейн, бильярдная комната, зимний сад, сауна, прачечная.
Также есть баня, гараж на два автомобиля.
Вода и канализация – центральные. Отопление – природный газ. Обустроена собственная скважина.
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