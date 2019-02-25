Дом с бассейном, бильярдной и зимним садом продают под Барнаулом за 16 млн руб.

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 290 квадратных метров продают под Барнаулом за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом находится в селе Солнечном недалеко от краевой столицы на участке площадью 12 соток. В коттедже имеется три спальни, бассейн, бильярдная комната, зимний сад, сауна, прачечная.

Также есть баня, гараж на два автомобиля.

Вода и канализация – центральные. Отопление – природный газ. Обустроена собственная скважина.