Дом с двумя бассейнами перед входом продают в Барнауле за 25 млн рублей

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 520 квадратных метров, рассчитанный на двух хозяев, продают в нагорной части Барнаула за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Новости

Недвижимость Дом с камином, бассейном и уединенным пляжем продают в Барнауле за 20 млн

В доме три полноценных этажа и цокольный уровень. Автор объявления посверкивает, что жилье строилось по индивидуальному проекту из высоко качественных материалов.

"Сейсмически устойчив, с большим запасом прочности", - добавляет продавец, уточняя, что перекрытиядоме железобетонные.

Подведены центральные коммуникации, имеется система видеонаблюдения.

В каждой половине дома - по четыре комнаты. На первых этажах находятся кухни-столовые и холлы, на вторых этажах — по две спальни и санузлу, на третьих этажах — комнаты отдыха.

Цокольные этажи отведены под тренажерный зал, мастерские, санузлы и сауну.

На участке имеется плодоносящий сад , перед центральным входом симметрично расположены два бассейна по шесть кубометров каждый.