Дом с искусственным водоемом продают под Барнаулом за 19,5 млн руб. Фото

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 247 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 19,5 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

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Недвижимость Коттедж для первых жильцов продают в барнаульском Авиаторе за 11,9 млн руб.

Дом находится на участке 16 соток. Имеется охрана, видеонаблюдение. На первом этаже расположены кухня, столовая, гостиная с действующим камином, сауна, два санузла.

На втором этаже – две спальни, кабинет, два санузла.

На территории есть гараж на две машины, две беседки, зона барбекю.

Участок ухоженный, имеется много плодово-ягодных деревьев, есть небольшой искусственный водоем.

