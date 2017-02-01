Дом с искусственным водоемом продают под Барнаулом за 19,5 млн руб. Фото
Усадьба площадью 247 квадратных метров находится в Фирсовой Слободе
1 февраля 2017, 07:33
Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 247 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 19,5 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Дом находится на участке 16 соток. Имеется охрана, видеонаблюдение. На первом этаже расположены кухня, столовая, гостиная с действующим камином, сауна, два санузла.
На втором этаже – две спальни, кабинет, два санузла.
На территории есть гараж на две машины, две беседки, зона барбекю.
Участок ухоженный, имеется много плодово-ягодных деревьев, есть небольшой искусственный водоем.
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