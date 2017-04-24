Дом с камином, сауной и зимним садом продают под Барнаулом за 35 млн рублей
Жилье площадью 400 квадратных метров находится в поселке Фирсова Слобода
Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 400 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 35 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В объявлении отмечается, что дом находится в живописном тихом месте на закрытой территории с охраной и видеонаблюдением.
Коттедж выполнен в трех уровнях – два этажа плюс цоколь. Имеется гараж на два автомобиля. Сделан евроремонт, декор.
На первом этаже находится большая гостиная с камином, кухня, гостевая комната, санузел и выход в гараж. На втором этаже расположены три спальни, кабинет, санузел, выход на балкон и в зимний сад.
В цоколе имеется комната отдыха, котельная, холодная кладовая и сауна с зоной отдыха.
На приусадебном участке площадью 16 соток имеется зона отдыха с камином, баня с комнатой отдыха и подсобное помещение.