Дом с квартирами и студиями продают в Барнауле за 39 миллионов рублей

Фото: avito.ru

Дом площадью около тысячи квадратных метров продают в Барнауле за 39 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Новости

Недвижимость Элитную квартиру с четырьмя лоджиями продают в Барнауле за 9,5 млн рублей

Здание разделено на две части. В одной половине дома на первом этаже находятся холл, санузел, кухня-столовая, погреб, баня, комната отдыха, веранда с выходом во двор, гараж на две машины. Второй этаж поделен на два уровня. На первом расположены две комнаты с верандами и маленькая кухня, на втором уровне есть еще две комнаты. На третьем этаже, также состоящем из двух уровней, находятся две комнаты, кухня, каминный зал с бильярдным и теннисным столами, тренажеры.

На первом этаже второй половины дома находятся коридор, двухкомнатная студия, гараж, помещение свободного назначения, котельная, веранда с выходом во двор.

На втором этаже — двухкомнатная студия с большой верандой, еще четыре комнаты, маленькая кухня и санузел с душем. На третьем этаже — комната с верандой и санузлом, однокомнатная студия и трехкомнатная квартира.