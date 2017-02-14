Дом с сауной, бильярдной и спортзалом продают в Барнауле за 9,9 млн рублей

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 349 квадратных метров выставили на продажу в Барнауле за 9,98 миллиона рублей.

Новости

Недвижимость Коттедж в закрытом барнаульском поселке продают за 12,5 млн рублей. Фото

Как отмечается на сайте Avito.ru, дом расположен на улице Новой на участке 10 соток. В коттедже имеется два этажа и подвал. В подвале находится овощехранилище, сауна с душем, бильярдная, тренажерный зал.

На первом этаже расположена кухня-столовая, спальня и санузел. На втором этаже две спальни, холл, санузел с душевой.

Также имеется два гаража, баня, бассейн, теплица, хозблок.

"В доме везде встроенная мебель. До леса 500 м. Возможен обмен на квартиру (2-3-комнатные) с доплатой", – отмечается в объявлении.

