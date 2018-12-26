Дом с видеонаблюдением и дорогой лестницей продают в Барнауле за 19,5 млн

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают на улице Матросова в Барнауле за 19,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

В доме — два этажа. Выполнен качественный ремонт. Автор объявления акцентирует внимание на дорогой и красивой лестнице, которая соединяет уровни коттеджа.

Высота потолков составляет четыре метра. Оборудована система видеонаблюдения.

Дом находится на ухоженном участке площадью пять соток.