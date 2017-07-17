Дом с зимним садом, сауной и бассейном продают в Барнауле за 11,5 млн руб.

Фото: Avito.ru

Коттедж площадью 296 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 11,5 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

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Жилье расположено на улице Мраморной. "Кирпичный дом, облицованный сайдингом, окна пластиковые.

Выполнен в двух уровнях с разными отметками высот уровня чистого пола. Проект дома от хорошего архитектора", - отмечается в объявлении.

На первом этаже расположены кухня-столовая, гардеробная, ванная. На втором этаже находятся четыре жилые комнаты, зал с выходом в зимний сад, туалет, лоджия. На цокольном этаже находится сауна с бассейном, котельная, кладовая с выходом в погреб, гараж на два автомобиля.

Дом находится на участке 10 соток. Есть баня, подсобное помещение, вольер для собаки.

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