Дом с зимним садом, сауной и бассейном продают в Барнауле за 11,5 млн руб.
Жилье площадью 296 квадратных метров находится в поселке Солнечная Поляна
Фото: Avito.ru
Коттедж площадью 296 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 11,5 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на улице Мраморной. "Кирпичный дом, облицованный сайдингом, окна пластиковые.
Выполнен в двух уровнях с разными отметками высот уровня чистого пола. Проект дома от хорошего архитектора", - отмечается в объявлении.
На первом этаже расположены кухня-столовая, гардеробная, ванная. На втором этаже находятся четыре жилые комнаты, зал с выходом в зимний сад, туалет, лоджия. На цокольном этаже находится сауна с бассейном, котельная, кладовая с выходом в погреб, гараж на два автомобиля.
Дом находится на участке 10 соток. Есть баня, подсобное помещение, вольер для собаки.