Дом со спортзалом, барбекю и качелями продают в Барнауле за 10,5 млн руб.
Коттедж площадью 246 квадратных метров находится в поселке Спутник
24 октября 2017, 03:03
Фото: avito.ru
Коттедж площадью 246 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 10,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на участке площадью 10 соток. "Внутренняя и внешняя отделка из высококачественных материалов: стены – газобетон, перекрытия – ж/б, облицовка – кирпич. Очень красивый дорогой ремонт и мебель", - отмечает автор объявления.
На первом уровне коттеджа расположены спортзал и котельная, на втором – зал, кухня, ванная комната. На третьем уровне находятся детская комната, две спальни, санузел с душевой кабиной, гардеробная.
Также на участке есть баня из бруса, зона барбекю, беседка, качели, два гаража на три машины.
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