"Дом Винни-Пуха" в Великобритании продают почти за 2 млн фунтов

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Усадьбу "Котчфорд Фарм", которая известна также как "Дом Винни-Пуха", выставили на продажу в Великобритании. Именно этот дом детства вдохновил писателя Алана Александра Милна на написание рассказов о приключениях медведя и его друзей. Стоимость объекта в графстве Восточный Суссекс оценили в 1,895 млн фунтов, передает "Интерфакс".

Милн приобрел дом в 1924 году в качестве тихого уголка для себя, жены и сына. Семья владела усадьбой на протяжении трех десятилетий. В память об этих временах стоит статуя Кристофера Робина в детстве, солнечные часы с инициалами автора и изображения Винни-Пуха, Пятачка, Тигры, Иа-Иа, Кролика и Совы.

В 1968 году усадьбу купил один из основателей группы The Rolling Stones Брайан Джонс, однако годом позже он трагически погиб в возрасте 27 лет, пишет агентство.

Британские риэлторы отмечают, что покупка этого дома - это возможность также приобрести частичку английской истории.