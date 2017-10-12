Дом за границей: можно ли купить виллу по цене барнаульской "двушки"

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Барнаула составляет 2 млн 260 тысяч рублей. Как правило, состояние такой квартиры среднее, находится она в Дальних Черемушках или в районе ближе к центру, дом панельный или кирпичный ("хрущевка"). Однако, имея на руках аналогичную сумму, барнаульцы могут стать обладателями собственной недвижимости в Болгарии, Китае, Таиланде, Германии, на Кипре.

"Барнаульцы действительно приобретают жилье за границей, но не для постоянного проживания, а на период обучения детей, после выхода на пенсию", – прокомментировал Константин Никитеев, руководитель АН "Ключ-Риэлт".

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