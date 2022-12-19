«Дом.рф» продаёт в пригороде Барнаула гигантский участок, где можно построить сотни коттеджей

Территорию готовили к торгам несколько лет

19 декабря 2022, 10:09, ИА Амител

Участок под строительство домов во Власихе / Фото: «Дом.рф»

«Дом.рф» объявил в Барнауле первый аукцион по аренде земли, предназначенной для масштабного строительства частных домов. Участок 57,5 га находится в пригороде Барнаула, в селе Власиха. С победителем торгов госкомпания заключит договор о комплексном развитии территории (КРТ). А это значит, что инвестор должен будет подготовить площадку к застройке, обеспечить её инженерными сетями и возвести дома.

Тотальный контроль

Выставленная на торги земля находится на ул. Мамонтова в селе Власиха. Сейчас это лишь поля напротив посёлка Лесного. В документации к аукциону сказано, что участок находится на равнинной местности, с юга и востока его окружают жилые дома.

Это первый в Барнауле участок, который «Дом.рф» предлагает в рамках КРТ. Компания-победитель должна будет заключить с госкорпорацией договор, в котором указано, что инвестору необходимо делать и в какие сроки.

Так, в первую очередь арендатор (участок предоставляют в аренду) должен подготовить документацию по планировке территории. Её необходимо обязательно согласовать с «Дом.рф» до утверждения документации по планировке территории. Также компания требует от инвестора согласовать градостроительную концепцию застройки, проектные и архитектурные решения объектов капитального строительства, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы.

После утверждения документации по планировки территории арендатору в течение двух месяцев необходимо провести кадастровые работы и государственный кадастровый учёт участков. В течение трёх месяцев — представить «Дом.рф» график, в котором должны быть указаны этапы строительства и их сроки, сроки окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Также арендатор должен «обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию на образованных участках объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур до завершения строительства последнего из жилых объектов».

В договоре КРТ указано, что инвестору необходимо за свой счёт установить камеры видеонаблюдения и предоставить к ним доступ «Дом.рф», обеспечить охрану построенных объектов до передачи их в собственность.

Начальная цена земли, которую «Дом.рф» выставил на торги, составляет 13,3 млн рублей. Срок аренды — девять лет. Аукцион пройдёт 17 февраля 2023 года.

Первый из шести

О том, что госкорпорация готовит к продаже участок во Власихе под строительство частных домов, стало известно осенью 2020 года. Изначально «Дом.рф» рассчитывал выставить единым лотом 413 га. Однако затем продавец решил разбить участок на более мелкие площадки. Их получилось шесть: 57,5 га (он и выставлен на торги), два по 74,7 га, 63,6 га, 57,3 га, 54,6 га. Компания намерена выставить на аукцион оставшиеся площадки до конца 2022 года.

Станет ли проект «Дом.рф» востребованным, пока неизвестно. Загородное строительство в Барнауле популярно последние два года, но пока основная локация, где «вырастают» коттеджные посёлки, — земли Первомайского района, недалеко от сёл Санниково и Фирсово. Здесь уже возникли более десяти посёлков, ещё несколько запланированы.

Так, недалеко от микрорайона Лосихин остров планируется развитие нового посёлка Старая речка. Также уже ведётся развитие посёлка Ясная Поляна, а рядом с садоводством «Лесные поляны» готовят к застройке коттеджный посёлок на 1200 домов и 4200 жителей.