Дубль два. Строительство крупных ЖК одобрили в Барнауле

Барнаульский градсовет одобрил строительство двух ЖК. Один возведут в центре, на ул. Партизанской, другой — на ул. Герцена в посёлке Южном. Проекты презентовали комиссии повторно: при первичном рассмотрении эксперты нашли в эскизах множество недочётов, которые авторы устранили в короткие сроки.

Инициатива застройщика

Жилой комплекс на пересечении ул. Партизанский и пер. Ядринцева впервые представили на обсуждение градсовета 1 сентября 2022 года. На площадке ООО «ЗС «Этюд» (связано с компанией «Алгоритм») планирует построить ЖК, состоящий из четырёх корпусов: три дома запроектированы 16-этажными, а один — девятиэтажным. Общее количество квартир — 650.

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 189 / Фото: «Архи Групп»

При обсуждении проекта 1 сентября эксперты обратили внимание и на проблему водоотведения с пер. Ядринцева, которую затапливает во время дождей, а вся вода стекает на ул. Партизанскую и в частный сектор, расположенный ниже.

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Архитектор, защищавший проект, отметил: никакой системы водоотведения не предусматривалось. Это стало одной из причин, почему проект отправили на доработку. На повторном заседании авторы представили решение потенциальной проблемы.

«Проект комплекса домов адресу ул. Чернышевского, 189, рассматривался повторно, на все вопросы предыдущих заседаний докладчик сумел ответить обоснованно и грамотно. Меня, в частности, интересовал вопрос отвода ливневых вод с квартала на ул. Партизанскую. Так, застройщик взял на себя обязательства спроектировать ливнёвку, а в дальнейшем будет спроектирована ливневая канализация с вводом на улицу Челюскинцев», — написал в своём телеграм-канале член градсовета, депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

«Долгожитель» градсовета

Ещё один ЖК, который рассматривала комиссия, — многоэтажный дом в посёлке Южном, на ул. Герцена, 17. В здании запроектированы 174 квартиры площадью от 29 до 53 квадратных метров. ЖК планируют возвести из кирпича. На участке отведено место под парковку на 48 машино-мест, а также детские, спортивные и оздоровительные площадки.

Проект ЖК на ул. Герцена, 17 / Фото: ООО «Строитель»

Этот проект комиссия рассматривала уже третий раз. Экспертов не устраивало расположение дома перпендикулярно ул. Герцена, отсутствие подземного паркинга, возможные ошибки при расчёте площади озеленения. На очередном градсовете архитекторы представили доработанный проект, который комиссия согласовала.

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«Рассмотрение проекта не вызвало больших вопросов, все замечания с предыдущих заседаний были учтены: деталировка улучшена, показаны пешеходные связи и парковочные пространства, детская площадка будет огорожена, в этом месте также появится пешеходный переход. Проект получил одобрение членов совета», — отметил Евгений Носенко.