Два моста отремонтируют до ноября в Алтайском крае

В марте в Алтайском крае начался ремонт двух мостов: через реку Большую Калманку в Калманском районе и через Касмалу — в Павловском. Ввести оба объекта в строй планируется к ноябрю 2022 года. Об этом сообщает Минтранс региона.

Мост через Большую Калманку расположен на 69-м километре трассы А-322. Его последний раз ремонтировали в конце 90-х. Здесь усилят и расширят опоры, устроят буронабивные сваи. Балки пролётных строений отремонтируют и дополнительно установят 12 новых. Благодаря этому проезжая часть моста расширится с 10 до 11,5 метра. Покрытие сделают из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На мосту установят металлическое ограждение безопасности, а водоотвод организуют с помощью композитных лотков.

На мосту через Касмалу отремонтируют балки пролётных строений, заменят опорные части и восстановят опоры. Для безопасности во время весеннего паводка на переправе установят ледорезы. Вдоль тротуаров возведут ограждения, водоотвод и лестничные сходы.

Во время ремонта транспорт на участках будет ходить реверсивно, а его движение будут регулировать при помощи светофоров.