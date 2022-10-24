Двухэтажное СТО возводят на месте долгостроя недалеко от ТРЦ Galaxy

Двухэтажную станцию техобслуживания автомобилей строят на пр. Строителей, недалеко от ТРЦ Galaxy. Возводить здание на этом участке начали ещё несколько лет назад. Однако когда был готов фундамент, работы забросили. После смены собственника для площадки разработали проект стеклянной СТО, который одобрили на градсовете в конце 2021 года.

Участок с историей

Здание на пр. Строителей, 133, будет двухэтажным, буквой «Г». Общая площадь объекта составит тысячу квадратных метров. На первом этаже, кроме пунктов ремонта автомобилей, запроектирован магазин автотоваров, на втором — административные помещения, кабинеты.

Проект СТО / Фото: «Мастерская Золотова»

На участке, по проекту, разместят парковку на 11 автомобилей, а во дворе СТО — зону для ремонта транспорта. СТО строят в современном стиле: в отделке будут использованы популярные облицовочные материалы и зеркальное остекление.

Проект СТО / Фото: «Мастерская Золотова»

Участок, на котором строят СТО, несколько раз менял собственников. Один из них также планировал возвести здание для техобслуживания автомобилей и успел сделать фундамент. Но работы были приостановлены. Новое здание частично возводят на старом фундаменте: его техническое состояние позволило продолжить работы.

Коммерческий бум

Последние годы в Барнауле происходит массовое коммерческое строительство: предприниматели города сначала из-за пандемии, а теперь из-за санкций ищут новые сферы для развития.

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Недвижимость «Новая эра». Как Барнаул из «столицы ТЦ» превратится в город технопарков, складов и производств

Чаще всего бизнесмены планируют строить склады, административные здания, производственные предприятия, заводы, оптовые базы, реже — магазины. А вот торговых центров в этом списке нет. Ещё в начале года риелторы Барнаула прогнозировали, что интерес бизнеса к торговле будет падать, а к производству — расти.

По мнению руководителя агентства недвижимости «Ключ Риелт» Константина Никитеева, в России, в том числе и Барнауле, начнут выпускать товары, которые раньше поставляли из-за границы. При этом спрос, например, на складские помещения в городе был зафиксирован уже в марте, но подходящих под запросы инвесторов вариантов на рынке пока практически нет.