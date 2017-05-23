Двухэтажную квартиру без ремонта продают в центре Барнаула за 10,5 млн руб.

Фото: avito.ru

Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 171 квадратный метр продают в центре Барнаула за 10,5 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

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Кирпичный дом, где расположено жилье, находится на улице Партизанской.

"Элитная двухуровневая квартира в престижном районе, под отделку, дизайн-проект готов", - сказано в объявлении.

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Квартира находится на последнем уровне многоэтажки. "Качественная застройка, высота потолков – пять метров, две лоджии, выход на крышу! Отличная инфраструктура", - также отмечает автор сообщения.