Двухэтажную квартиру без ремонта продают в центре Барнаула за 10,5 млн руб.
Жилье площадью 171 квадратный метр находится на улице Партизанской
23 мая 2017, 07:03
Фото: avito.ru
Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 171 квадратный метр продают в центре Барнаула за 10,5 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Кирпичный дом, где расположено жилье, находится на улице Партизанской.
"Элитная двухуровневая квартира в престижном районе, под отделку, дизайн-проект готов", - сказано в объявлении.
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Квартира находится на последнем уровне многоэтажки. "Качественная застройка, высота потолков – пять метров, две лоджии, выход на крышу! Отличная инфраструктура", - также отмечает автор сообщения.
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