Двухуровневую квартиру с двумя лоджиями продают в Барнауле за 7,8 млн руб.

Фото: avito.ru

Двухуровневую квартиру площадью 135 квадратных метров продают в центре Барнаула за 7,84 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится на втором и третьем этажах кирпичного дома на улице Никитина.

На первом этаже находятся санузел с душевой кабиной, кухня, большой зал с лоджией. На второй этаж ведет деревянная лестница. На втором уровне: просторная комната с гардеробной и лоджией, а также еще две комнаты, большой санузел с биде и ванной.

Круглосуточно работает консьерж, имеется система видеонаблюдения, закрытая территория. В стоимость квартиры входит парковочное место на цокольном этаже с правом собственности и погреб, который расположен во дворе.