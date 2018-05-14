Двухуровневую квартиру с подземной парковкой продают в Барнауле за 8,75 млн
Жилье площадью 135 квадратных метров находится в кирпичном доме на улице Никитина
14 мая 2018, 07:03
Фото: avito.ru
Двухуровневую четырехкомнатную квартиру продают в кирпичной семиэтажке на улице Никитина в центре Барнаула за 8,75 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Закрытая, охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж", - описывает автор объявления достоинства дома, где расположено жилье. На первом уровне квартиры находятся холл, кухня-столовая, зал с лоджией и санузел.
На втором уровне – три спальни, гардеробная, санузел.
"Вся встроенная мебель (кухня, шкафы, бытовая техника) остается в квартире. В дополнение к квартире: подземная парковка на два автомобиля и погребная ячейка (все входит в указанную цену)", - также говорится в объявлении.
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