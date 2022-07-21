Двухуровневую квартиру с пятью лоджиями продают в Барнауле за 16 млн рублей

Двухуровневую квартиру продают в Барнауле за 16 млн в элитном доме на Ленина, 147в/24. Квартира площадью почти 160 квадратных метров находится на восьмом из девяти этажей здания.

По словам собственника, на первом этаже находится кухня, гостиная, санузел и три лоджии, стены которых обшиты кедром. На втором этаже находятся кабинет и две спальни, еще две лоджии и санузел. Лестница между этажами изготовлена из массива березы.

Автор подчеркивает, что квартира светлая, а вид из нее — «прекрасный и перспективный». У строения есть закрытый двор без машин, а соседями являются состоятельные люди, говорится в объявлении на Avito.