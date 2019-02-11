Двухуровневую квартиру с зоной барбекю продают в Барнауле за 17,5 млн руб.
Жилье площадью 254 квадратных метра находится в кирпичном доме на улице Интернациональной
11 февраля 2019, 07:19
Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру в двух уровнях площадью 254 квадратных метра продают в самом центре Барнаула за 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в элитном доме на закрытой территории.
"В квартире три санузла, ванная комната, джакузи, большая душевая кабина, своя личная сауна с купелью, везде водонагреватели и гигиенический душ. Квартира оборудована системой кондиционирования, системой охраны и видеонаблюдения. Два балкона, один из которых оборудован зоной барбекю", – отмечает автор объявления.
Дом, где находится квартира, расположен в месте с развитой социальной и развлекательной инфраструктурой.
Комментарии
Новости партнеров