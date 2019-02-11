Двухуровневую квартиру с зоной барбекю продают в Барнауле за 17,5 млн руб.

Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру в двух уровнях площадью 254 квадратных метра продают в самом центре Барнаула за 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в элитном доме на закрытой территории.

"В квартире три санузла, ванная комната, джакузи, большая душевая кабина, своя личная сауна с купелью, везде водонагреватели и гигиенический душ. Квартира оборудована системой кондиционирования, системой охраны и видеонаблюдения. Два балкона, один из которых оборудован зоной барбекю", – отмечает автор объявления.

Дом, где находится квартира, расположен в месте с развитой социальной и развлекательной инфраструктурой.