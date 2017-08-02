"Двушку" с камином продают в центре Барнаула за 8 млн рублей

Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 111 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

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Жилье расположено на втором этаже семиэтажного кирпичного дома на улице Партизанской.

"Подвесные потолки с вытяжкой, камин. Имеется столовая комната и балкон. Охраняемая территория, парковка, спорт и детские площадки", – отмечается в объявлении.

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Также собственник может предложить гараж на два автомобиля под домом.