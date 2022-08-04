Дышать и не переживать: где в Барнауле производят экологичные пластиковые окна
Окна по технологии greenline делает завод светопрозрачных конструкций «Теплокон». И дарит скидку 30%
Воздух вокруг нас напрямую влияет на самочувствие. Поэтому городские жители всё чаще ищут возможность жить в экологическом равновесии и всё чаще выбирают экологичные строительные и отделочные материалы.
А производители предлагают новые экологичные решения. Так, завод светопрозрачных конструкций «Теплокон» (официальный представитель немецкой компании Рrofine, производит продукцию марки KBE и KÖMMERLING) уже не первый год выпускает новые окна ПВХ по технологии greenline.
«Теплокон» полностью отказался от использования свинца в технологическом процессе производства ПВХ-профиля. Дело в том, что этот тяжёлый металл хоть и обеспечивает долговечность изделиям, но «грешит» выделением вредных веществ. Вместо него при производстве компания применяет стабилизатор кальций-цинк. Он ещё более долговечный, и при этом экологичный.
Фото: завод светопрозрачных конструкций «Теплокон»
Рецептура greenline — настоящий прорыв в области оконной индустрии. В агрессивной атмосферной среде профили greenline служат дольше даже в тяжёлых климатических условиях. Такие окна соответствуют стандарту «энергопассивного дома», когда теплоизоляция так высока, что расходы на отопление сведены к минимуму. Разработаны они с учётом российских погодных условий. А ещё поверхность такого оконного профиля имеет элегантный шелковисто-матовый блеск. Это не только красиво, но и практично: меньше царапин и загрязнений.
Поэтому окна от завода «Теплокон» часто ставят в детские сады, школы и лечебно-профилактические учреждения. Спрос на такие экоизделия растёт и в многоквартирных и частных домах. Продукция компании сертифицирована и постоянно проходит контроль качества, а устанавливают её опытные специалисты («Теплокон» даёт гарантию 10 лет на свою установку). Официальный статус компании, которая работает по технологии greenline, — особая гордость.
А в честь открытия нового офиса «Теплокон» в Барнауле на улице Балтийской, 7а, в БЦ «Титул» до 31 сентября 2022 года все окна и другие изделия со скидкой 30%.