Дышать и не переживать: где в Барнауле производят экологичные пластиковые окна

Воздух вокруг нас напрямую влияет на самочувствие. Поэтому городские жители всё чаще ищут возможность жить в экологическом равновесии и всё чаще выбирают экологичные строительные и отделочные материалы.

А производители предлагают новые экологичные решения. Так, завод светопрозрачных конструкций «Теплокон» (официальный представитель немецкой компании Рrofine, производит продукцию марки KBE и KÖMMERLING) уже не первый год выпускает новые окна ПВХ по технологии greenline.

«Теплокон» полностью отказался от использования свинца в технологическом процессе производства ПВХ-профиля. Дело в том, что этот тяжёлый металл хоть и обеспечивает долговечность изделиям, но «грешит» выделением вредных веществ. Вместо него при производстве компания применяет стабилизатор кальций-цинк. Он ещё более долговечный, и при этом экологичный.

Фото: завод светопрозрачных конструкций «Теплокон»

Рецептура greenline — настоящий прорыв в области оконной индустрии. В агрессивной атмосферной среде профили greenline служат дольше даже в тяжёлых климатических условиях. Такие окна соответствуют стандарту «энергопассивного дома», когда теплоизоляция так высока, что расходы на отопление сведены к минимуму. Разработаны они с учётом российских погодных условий. А ещё поверхность такого оконного профиля имеет элегантный шелковисто-матовый блеск. Это не только красиво, но и практично: меньше царапин и загрязнений.

Поэтому окна от завода «Теплокон» часто ставят в детские сады, школы и лечебно-профилактические учреждения. Спрос на такие экоизделия растёт и в многоквартирных и частных домах. Продукция компании сертифицирована и постоянно проходит контроль качества, а устанавливают её опытные специалисты («Теплокон» даёт гарантию 10 лет на свою установку). Официальный статус компании, которая работает по технологии greenline, — особая гордость.

А в честь открытия нового офиса «Теплокон» в Барнауле на улице Балтийской, 7а, в БЦ «Титул» до 31 сентября 2022 года все окна и другие изделия со скидкой 30%.

Офис завода светопрозрачных конструкций «Теплокон»

Тел.: 8(3852) 600-096

Адреса: г. Барнаул, ул. Балтийская, 7а, БЦ «Титул»;

г. Барнаул, ул. Партизанская, 82;

г. Новоалтайск, ТЦ «Азия», ул. Прудская 1а

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