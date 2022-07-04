Эксперт: что будет с рынком недвижимости и какие квартиры лучше покупать в Барнауле

В июне президент России Владимир Путин объявил о снижении ставки по ипотеке до 7%. При этом всё ещё сохраняется довольно высокая цена на стройматериалы, а также возникают проблемы с импортом, применяемым в строительстве. На что лучше обратить внимание тем, кто собирается приобрести квартиру сегодня, в интервью amic.ru рассказывает гендиректор компании «Барнаулкапстрой» Сергей Шумов.

Как на рынок недвижимости влияет политика банков

— Сергей Евгеньевич, когда объявили, что ипотека снижается, застройщики ощутили, что эта новость подогрела интерес у покупателей?

— Да, в июне потенциальные дольщики уже оживились. Обвал случился на нашем рынке после введения новых пакетов санкций. Кроме того, в марте в банках ставка на краткосрочные депозиты была весьма привлекательной — выше 20%, а ипотека, наоборот, резко выросла по процентам. Потенциальные покупатели жилья со свободными деньгами ушли в депозиты. Сейчас ситуация поменялась в обратную сторону. Ставка по депозитам упала, краткосрочные договоры по ним заканчиваются, люди возвращаются из банков на рынок недвижимости, потому что таких больших процентов им уже никто не даёт. Поэтому деньги снова пойдут к застройщикам: что может быть ещё более монументальным, чем вложение в недвижимость? При любом раскладе — в кризис или на подъёме — в любом случае собственная недвижимость тебе что-то гарантирует.

Вместе с тем объявление о семипроцентной ипотеке подарило покупателям надежду. Однако в то же время существует кем-то придуманная тенденция, особенно это заметно в выступлениях риелторов о том, что не нужно торопиться, скоро наступят другие времена, застройщики начнут снижать цены.

— Так начнут снижать или нет?

— Думаю, что это обманчивое предположение. Потому что те застройщики, которые сейчас планируют к сдаче свои объекты, закупали материалы и строили по самым высоким ценам. Даже если по стоимости стройматериалов будет движение вниз, то всё, что было потрачено, уже никак не компенсируется, кроме как подъёмом цен на строительство и увеличением стоимости квадратного метра. Вряд ли кто-то решится продавать жильё себе в убыток.

Проблемы со строительными материалами

— Сообщается, что начали падать цены на ДСП и замедлился рост цен на пиломатериалы, а что происходит с остальным?

— Пока снижения цен нет, есть только обещания, что они пойдут вниз. И проблемы тут не только с ценами, которые росли и в прошлом году, и в начале 2022-го. Сегодня появились новые. Например, нам с ЖК «Парковый», который находится на стадии 90-процентной готовности, очень повезло в том, что мы раньше купили лифты и уже поставили их. Но не все успели это сделать. Сейчас люди построили дома, а не могут просто купить лифты, потому что заказы все сорваны из-за санкций. А как запустить высотку без лифта?

Часть строительного оборудования на рынке была импортной. По тем же лифтам в России есть свои производства, но они же не покрывали весь объём и не смогут сразу заполнить весь рынок. И там наверняка ещё и комплектующие какие-то импортные были. А новых поставщиков ещё только ищут, и параллельный импорт не заработал, и лифты от новых поставщиков должны ещё пройти соответствующую сертификацию, а это время, но объекты стоят неукомплектованными. И так по многим позициям.

Основные материалы для стройки пока есть, но чего-то уже не хватает, нужно искать. Утеплитель, например, скоро может закончиться, там есть проблемы по импортному сырью. И где есть импортные химические составляющие, могут возникнуть проблемы. В тех же окнах, где применялся импортный профиль. Будет какой-то период, пока не найдут новых поставщиков, пока не развернут производство в нужных объёмах, пока не настроят параллельный импорт через Казахстан или Армению. Хорошо, что у нас объект на Парковой уже на такой стадии сдачи, что всё куплено раньше. Поэтому сейчас и нужно искать такие ЖК, которые уже готовы или почти сданы.

Какие квартиры лучше покупать сегодня

— Вы считаете, надо смотреть на те цены, что существуют сейчас, и уже под них выстраивать свою стратегию?

— Да, появилась возможность получить деньги в банках: ипотеку обещают по 7%, но пока мы понимаем, что эти 7% будут только до конца года, а что там будет дальше, неизвестно. Поэтому если есть возможность сейчас, надо ею воспользоваться. Смотрите, допустим, наш «Парковый» мы планируем сдать в сентябре-октябре этого года и достраиваем ЖК с минимальными издержками. А в это время человек берёт ипотеку, допустим, под дом на нулевом цикле. Он будет ждать минимум два года, пока это здание построят. И как изменится за это время ситуация в стране, в мире, как это повлияет на рынок жилья, на банки и так далее — не знает никто.

И всё это время, когда тот дом будет строиться, человек с ипотекой не сможет им пользоваться. Но при этом он несколько лет до сдачи дома уже будет платить проценты. А вместо этого он, взяв сейчас ипотечный кредит по льготной ставке, подождёт два-три месяца до сдачи, въедет в новую квартиру и начнёт в ней жить, а не платить за ещё не построенное.

Квартиры есть, цены у нас вполне рыночные. ЖК стоит на Горе, бор, рядом санаторий, даже из окон видно ухоженный парк, через дорогу перешёл — Трасса здоровья. Змеиногорский тракт рядом. Это значит, что можно забыть о пробках, которые постоянно существуют на Павловском тракте, и которые будут в Барнауле из-за ремонта моста у Нового рынка ещё минимум полтора года. А если человек не пытается выехать в центр на машине, пожалуйста, есть трамвай, без каких-либо пробок движение в центр в течение 10 минут.

— Получается, там вы первую очередь сдали прошлой зимой. Сейчас строите вторую очередь. Что осталось сделать?

— Первую очередь — это третья блок-секция — зимой, там уже люди живут. А вторую очередь — секции № 1, 2, 4 и 5 и подземную парковку сразу в одно время будем сдавать. Чтобы увидеть, что я не лукавлю, можно зайти в интернет и посмотреть веб-камеры на нашем сайте, где видно, как идут работы, на какой они стадии. Внешняя отделка уже закончена. В первом и втором блок-секциях внутренняя отделка заканчивается. Начинаем делать благоустройство.

Кирпичный ЖК в лесу

— Что там за дома? Сколько там квартир, какие это квартиры и что вы предлагаете кроме квадратных метров для жильцов?

— В ЖК «Парковый» полностью кирпичные дома. Жилплощадь там по своему качеству, по своему комфорту — выше среднего. Цена сопоставима с новостройками далеко на Павловском тракте, а на отдельные позиции даже ниже. Все перегородки из кирпича, никакого гипсокартона. По набору квартир там нет социального класса: каких-то студий в 20 «квадратов». У нас самая маленькая квартира — это 40 квадратных метров в однокомнатных и в «евродвушках». Полноценные двухкомнатные квартиры у нас 65 кв. м. «Трёшки» — от 74 до 88 квадратных метров. И есть четырёхкомнатные квартиры порядка 118 кв. м. Планировка квартир комфортная, нет узких коридоров или узких комнат, всё просторно.

Секции все 8-этажные, это комфортно. Всего там порядка 232 квартир. Они разделены на пять блок-секций. А это значит, что всего пять подъездов, в каждом не так много квартир, то есть социальная нагрузка на каждый минимальная.

Квартиры сдаются под отделку: штукатурка, стяжка, разводка по электрике, выводы под сантехнику, это всё будет присутствовать, откосы, подоконники будут стоять. Будет стоять хорошая металлическая дверь, не та тонкая, временная, которую нередко ставят в новостройках, а уже настоящая капитальная дверь.

Можно дойти пешком до Змеиногорского тракта за три минуты. Но при этом ЖК не стоит на самом тракте, что ещё один плюс. Лесная зона отсекает от шума и пыли дороги. Третью секцию сдавали без проблем, были незначительные замечания, типа регулировки окон, но это индивидуально отрегулировали и всё, люди живут. Сдавали под зиму, въехали люди сразу в тёплые и сухие квартиры.

— Вы сказали, что в сентябре ЖК будет готов к сдаче. Что конкретно будет готово?

— В сентябре планируем сдать весь «Парковый» целиком — блок-секции, парковки, благоустройство. Объединим всё с третьей блок-секцией. Получится большой общий двор. Въезжать можно будет после приёмки. Это примерно ещё через месяц. К отопительному сезону мы планируем передать все квартиры. Сейчас уже все на стадии 90% готовности, а если брать по конструктиву, то всё сделано на 100%.

Люди будут уже въезжать полностью в готовый объект. Посредине стоит парковка, она уже вся сделана в бетоне, теперь делаем гидроизоляцию, после засыпается грунтом, где-то положили асфальт, где-то — плитку, согласно проекту. И вся территория двора тоже будет готова к сдаче.

Там будет зона для наземных парковочных мест, для детской площадки, для спортплощадки. То есть мимо никто чужой ездить не будет, дети со двора никуда не уйдут, детская площадка на виду у родителей из окон. У нас много подпорных стенок, которые ограничивают территорию, на машине прямо не проедешь насквозь. Но спланировано так, что легко может подъехать технологический транспорт: мусоровозы, скорая и т.п.

— А что с вашими другими объектами?

— Мы начали заниматься другим нашим объектом — ЖК «Клевер-парк» на ул. Советской Армии. Там две высотки. В доме № 83 реанимировали площадку, провели обследование, выполняем мероприятия, которые нам порекомендовала экспертная компания, запроектировали эти работы. А на доме № 83а продолжаем строительство, где-то усиливаем колонны, где-то уже кладём ограждающие стены и внутренние перегородки. Планируем сдачу на 2024-2025 годы.