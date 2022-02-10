Безопаснее акций и прибыльнее вкладов: как зарабатывать до 40% в год на недвижимости в Санкт-Петербурге
Агентство недвижимости "МИЭЛЬ" организует встречу с одним из крупнейших застройщиков из Северной столицы России
15 февраля в Барнауле состоится живая встреча с одним из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. Встреча будет интересна не только инвесторам, но и тем, кто собирается купить квартиру для себя или ребёнка, которому предстоит учиться в культурной столице.
Кроме того, каждому участнику встречи будет предоставлен скидочный купон на покупку квартиры у застройщика Setl Group.
Программа мероприятия:
— разбор стратегий инвестирования в недвижимость: за счёт чего пассивный доход может приносить до 40% годовой прибыли;
— как правильно выбрать объект для инвестиций, от каких факторов зависит успешность вложений;
— актуальные акции и специальные предложения от застройщика, которыми можно воспользоваться уже сейчас;
— пошаговый алгоритм сделки — как купить квартиру в Санкт-Петербурге не выезжая из Барнаула;
— ипотечные решения для покупки квартиры в другом регионе: банки, ставки, программы;
— как определиться с выбором района и дома для проживания;
— презентация объектов недвижимости от застройщика Setl Group.
Напоминаем, встреча состоится 15 февраля в 18:00 по адресу: пр. Ленина, 39 (ТОЦ “Проспект”), 4 этаж, конференц-зал.
Для участия достаточно забронировать себе место по номеру телефона 533-522 или написать в директ в инстаграм.
Количество мест ограничено!