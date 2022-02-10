Безопаснее акций и прибыльнее вкладов: как зарабатывать до 40% в год на недвижимости в Санкт-Петербурге

15 февраля в Барнауле состоится живая встреча с одним из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. Встреча будет интересна не только инвесторам, но и тем, кто собирается купить квартиру для себя или ребёнка, которому предстоит учиться в культурной столице.

Кроме того, каждому участнику встречи будет предоставлен скидочный купон на покупку квартиры у застройщика Setl Group.

Программа мероприятия:

— разбор стратегий инвестирования в недвижимость: за счёт чего пассивный доход может приносить до 40% годовой прибыли;

— как правильно выбрать объект для инвестиций, от каких факторов зависит успешность вложений;

— актуальные акции и специальные предложения от застройщика, которыми можно воспользоваться уже сейчас;

— пошаговый алгоритм сделки — как купить квартиру в Санкт-Петербурге не выезжая из Барнаула;

— ипотечные решения для покупки квартиры в другом регионе: банки, ставки, программы;

— как определиться с выбором района и дома для проживания;

— презентация объектов недвижимости от застройщика Setl Group.

Напоминаем, встреча состоится 15 февраля в 18:00 по адресу: пр. Ленина, 39 (ТОЦ “Проспект”), 4 этаж, конференц-зал.

Для участия достаточно забронировать себе место по номеру телефона 533-522 или написать в директ в инстаграм.

Количество мест ограничено!

Агентство недвижимости "МИЭЛЬ"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 39.

Телефон: +7 (385) 253-35-22

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