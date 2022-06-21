Эксперты оценили, поможет ли снижение процента по льготной ипотеке привлечь клиентов на недвижимость

Эксперты оценили возможность возникновения ажиотажа на рынке недвижимости из-за снижения ставки по льготной ипотеке. Об этом сообщает «Толк».

Директор строительной компании «Алгоритм» Ксения Белоусова отметила, что снижение ставки повлияет на поток клиентов, но пока сложно оценить то, как сильно он изменится.

Белоусова пояснила, что вместе со снижением ставки за последнее время выросла и стоимость жилья. Также сейчас на рынок выходит не так много новых предложений.

Специалист отметила, что в то же время снижается ликвидность вкладов. Это может подтолкнуть клиентов банков забрать свои деньги и вложить их в недвижимость.

В целом мнения экспертов разделились. Представитель «Династии 24» Дмитрий Дворядкин считает, что сейчас у людей падают доходы и с большими кредитами они будут аккуратны, так что ждать наплыва клиентов, он считает, не стоит.