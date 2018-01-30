Элитную квартиру с камином и теплым полом продают в Барнауле за 15 млн руб.
Четырехкомнатное жилье находится на проспекте Социалистическом
30 января 2018, 07:03
Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 170 квадратных метров продают в кирпичном пятиэтажном доме на проспекте Социалистическом в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Элитная квартира с дорогим ремонтом, два санузла, пол с подогревом, камин", - отмечает автор объявления, говоря о реализуемом жилье.
Квартира расположена на втором этаже. Дом, в котором находится жилье, построен из кирпича.
Придомовая территория охраняется, имеется парковочное место, детская площадка.
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