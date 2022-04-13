Горный Алтай стал самым «деревянным» регионом России

В Республике Алтай построено больше всего деревянных домов среди регионов России — 64,8% от общего количества жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Рослесинфорга.

На втором месте находится Тыва (62,95%), а на третьем — Якутия (54,88%).

В пятёрку лидеров также входят Забайкальский край и Республика Бурятия, где дома из дерева составляют больше половины жилого фонда.

В целом за последние 15 лет доля жилых домов, которые построили с применением древесины, выросла в два раза и составляет сейчас 21,75%.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула начали скупать дачные участки после закрытия Европы и Америки.