Город в городе. Почему деловой центр Барнаула смещается на окраины и как это влияет на стоимость жилья
Всё больше барнаульцев предпочитают жить и работать в одном районе города
Центр Барнаула перестаёт быть деловым районом. А всё потому, что жители города, приобретая квартиры в новых кварталах на окраине, предпочитают искать работу поближе к дому, отказываясь «тратить жизнь на пробки». Семьи также минимизируют поездки в другие районы краевой столицы, пользуясь услугами школ, поликлиник, магазинов и банков поблизости. Об этой тенденции amic.ru рассказали риелторы. По словам экспертов, старясь сохранить кадры, всё больше коммерческих компаний открывают офисы и филиалы в спальных районах. Что из-за этого происходит с коммерческой и жилой недвижимостью, разбирался amic.ru.
Большая миграция
Последние два года в Барнауле стирается роль центра как делового и культурного района. Риелторы напоминают, что за последние пять лет в Индустриальном районе Барнаула выросли сразу несколько крупных жилых кварталов (вдоль Павловского тракта и Северного Власихинского проезда, — прим. ред.), что усугубило транспортную проблему: утром и вечером город замирает в многокилометровых пробках.
Уже не тренд. Барнаульские застройщики все чаще строят ЖК без малогабаритных квартир
Устав от изнурительных ежедневных поездок, барнаульцы всё чаще ищут работу ближе дому. Заметили эту тенденцию и работодатели. В итоге многие компании уже переезжают из центра города в спальные районы, чтобы их сотрудникам было удобнее добираться, говорят риелторы.
«В Барнауле идёт большая миграция: из-за транспортной проблемы люди стараются искать работу рядом с домом. В крупных российских городах этот тренд давно „живёт“. Последние два-три года мы наблюдаем это и в Барнауле: крупные коммерческие фирмы переезжают из центра в новостройки. Это вопрос и в новом качестве стройки — можно получить более интересные офисные помещения, и запрос от сотрудников, которые говорят, что тяжело добираться каждое утро в центр», — объясняет руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев.
Строители города также заметили «немобильность» жителей, поэтому в кварталах на окраине Барнаула возникают не только жилые дома, но и вся сопутствующая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, магазины, торговые центры. Так потребность ехать из Индустриального района в центр минимизируется.
«В городе есть почти обособленные кварталы: люди там живут, работают, водят детей в школу, ходят в магазины, и им надо редко выезжать за пределы этого квартала. Роль центра разрывается, центр предпочитают родители детей-студентов, инвесторы и постоянные жители. А молодёжь она более мобильна, им интересны новые кварталы, новое качество жизни, большие кварталы, дома», — рассказывает Константин Никитеев.
Наш путь
«Миграцию» бизнеса из центра в спальные районы риелторы подтверждают ростом цен на коммерческую недвижимость. Свободных помещений в «офисниках» и бизнес-центрах Индустриального района практически нет, говорят эксперты.
«Как определить, где сейчас работают барнаульцы? В центре — 380 рублей за квадратный метр и пустые бизнес-центры. На улице Балтийской — 1000 рублей за „квадрат“ и очередь расписана на месяцы вперёд. Сейчас в новостройках возводят много новых бизнес-центров, там десятки тысяч квадратных метров, но все уже заняты. А вот в центре есть полупустые „офисники“. Это значит, люди не едут в центр на работу, они работают там, где живут. Деловая жизнь города смещается в сторону спальных районов. Из-за этого коммерческая недвижимость однозначно дороже, чем в центре», — объясняет руководитель агентства недвижимости «Династия 24».
Невидимая миграция. Как закрытие моста на Новом рынке изменит рынок недвижимости Барнаула
Высокий спрос на коммерческие помещения в спальных районах подтверждает и Константин Никитеев. По его словам, большим спросом пользуются помещения на первых этажах новостроек.
«Если брать органы власти, например, Пенсионный фонд, налоговую, они пока базируются в центре. Но если брать инфраструктуру для жизни — помещения под кафе, офисы, магазин — то инвесторы и покупатели спрашивают новостройки. Очень востребованы помещения в новых кварталах: плотность населения там намного выше, чем в том же центре», — говорит эксперт.
И всё же стоимость квартир в центре по-прежнему самая высокая в Барнауле. Однако риелторы говорят, что сравнивать новостройки и историческую часть города некорректно: здесь представлены разные классы жилья.
«В центре строят элитное жильё, а на окраинах — бюджетное. В спальных районах не возводят элитных многоэтажек. Но если застройщики решают построить в новых кварталах жильё чуть лучше, чем представлено рядом, спрос на него становится огромным», — говорит Дмитрий Дворядкин.
Эксперты уверены, что в ближайшие годы районы города станут всё больше обособленными друг от друга, ведь транспортная проблема вряд ли будет решена. А потому барнаульцы практически не смогут выбраться за пределы своего района. В связи с этим стоимость жилой недвижимости во всём городе станет приблизительно одинаковой.