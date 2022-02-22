Город в городе. Почему деловой центр Барнаула смещается на окраины и как это влияет на стоимость жилья

Центр Барнаула перестаёт быть деловым районом. А всё потому, что жители города, приобретая квартиры в новых кварталах на окраине, предпочитают искать работу поближе к дому, отказываясь «тратить жизнь на пробки». Семьи также минимизируют поездки в другие районы краевой столицы, пользуясь услугами школ, поликлиник, магазинов и банков поблизости. Об этой тенденции amic.ru рассказали риелторы. По словам экспертов, старясь сохранить кадры, всё больше коммерческих компаний открывают офисы и филиалы в спальных районах. Что из-за этого происходит с коммерческой и жилой недвижимостью, разбирался amic.ru.

Большая миграция

Последние два года в Барнауле стирается роль центра как делового и культурного района. Риелторы напоминают, что за последние пять лет в Индустриальном районе Барнаула выросли сразу несколько крупных жилых кварталов (вдоль Павловского тракта и Северного Власихинского проезда, — прим. ред.), что усугубило транспортную проблему: утром и вечером город замирает в многокилометровых пробках.

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Устав от изнурительных ежедневных поездок, барнаульцы всё чаще ищут работу ближе дому. Заметили эту тенденцию и работодатели. В итоге многие компании уже переезжают из центра города в спальные районы, чтобы их сотрудникам было удобнее добираться, говорят риелторы.

«В Барнауле идёт большая миграция: из-за транспортной проблемы люди стараются искать работу рядом с домом. В крупных российских городах этот тренд давно „живёт“. Последние два-три года мы наблюдаем это и в Барнауле: крупные коммерческие фирмы переезжают из центра в новостройки. Это вопрос и в новом качестве стройки — можно получить более интересные офисные помещения, и запрос от сотрудников, которые говорят, что тяжело добираться каждое утро в центр», — объясняет руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев.

Строители города также заметили «немобильность» жителей, поэтому в кварталах на окраине Барнаула возникают не только жилые дома, но и вся сопутствующая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, магазины, торговые центры. Так потребность ехать из Индустриального района в центр минимизируется.

«В городе есть почти обособленные кварталы: люди там живут, работают, водят детей в школу, ходят в магазины, и им надо редко выезжать за пределы этого квартала. Роль центра разрывается, центр предпочитают родители детей-студентов, инвесторы и постоянные жители. А молодёжь она более мобильна, им интересны новые кварталы, новое качество жизни, большие кварталы, дома», — рассказывает Константин Никитеев.

Наш путь

«Миграцию» бизнеса из центра в спальные районы риелторы подтверждают ростом цен на коммерческую недвижимость. Свободных помещений в «офисниках» и бизнес-центрах Индустриального района практически нет, говорят эксперты.

«Как определить, где сейчас работают барнаульцы? В центре — 380 рублей за квадратный метр и пустые бизнес-центры. На улице Балтийской — 1000 рублей за „квадрат“ и очередь расписана на месяцы вперёд. Сейчас в новостройках возводят много новых бизнес-центров, там десятки тысяч квадратных метров, но все уже заняты. А вот в центре есть полупустые „офисники“. Это значит, люди не едут в центр на работу, они работают там, где живут. Деловая жизнь города смещается в сторону спальных районов. Из-за этого коммерческая недвижимость однозначно дороже, чем в центре», — объясняет руководитель агентства недвижимости «Династия 24».

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Высокий спрос на коммерческие помещения в спальных районах подтверждает и Константин Никитеев. По его словам, большим спросом пользуются помещения на первых этажах новостроек.

«Если брать органы власти, например, Пенсионный фонд, налоговую, они пока базируются в центре. Но если брать инфраструктуру для жизни — помещения под кафе, офисы, магазин — то инвесторы и покупатели спрашивают новостройки. Очень востребованы помещения в новых кварталах: плотность населения там намного выше, чем в том же центре», — говорит эксперт.

И всё же стоимость квартир в центре по-прежнему самая высокая в Барнауле. Однако риелторы говорят, что сравнивать новостройки и историческую часть города некорректно: здесь представлены разные классы жилья.

«В центре строят элитное жильё, а на окраинах — бюджетное. В спальных районах не возводят элитных многоэтажек. Но если застройщики решают построить в новых кварталах жильё чуть лучше, чем представлено рядом, спрос на него становится огромным», — говорит Дмитрий Дворядкин.

Эксперты уверены, что в ближайшие годы районы города станут всё больше обособленными друг от друга, ведь транспортная проблема вряд ли будет решена. А потому барнаульцы практически не смогут выбраться за пределы своего района. В связи с этим стоимость жилой недвижимости во всём городе станет приблизительно одинаковой.

«Транспортный вопрос в городе никак не решается много лет. Все новые кварталы практически „нанизываются“ на Павловский тракт, который и так перегружен. Скоро новых микрорайонов станет ещё больше (компания „Алгоритм“ начала освоение участка за ТРЦ „Арена“, а администрация города обещает отдать под застройку квартал 2012 и сельхозземлю около аэропорта, — прим. ред.) Большие трассы, соединяющие город, мы уже не построим, поэтому наш путь — обособленные большие кварталы, обладающие полным функционалом, как город в городе», — резюмирует Константин Никитеев.