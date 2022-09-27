Городская квартира или загородный дом: что выбрать, если хочется комфортно и недорого

Ещё недавно было принято считать, что частный дом — это удел сельских жителей или весьма состоятельных людей. Горожане всегда думали: для комфортного проживания удобнее жильё в многоквартирном доме. События последних лет серьёзно поколебали эту уверенность. Всё больше людей задумываются о приобретении или строительстве собственного дома. Cравним трёхкомнатную квартиру площадью 90 кв. м и индивидуальный жилой дом той же площади с одинаковым «набором» помещений (две спальни, кухня, гостиная, санузел) — усреднённый вариант для комфортного проживания семьи из трёх-четырёх человек.

Оценивать будем по этим основным критериям:

— комфортность проживания;

— транспортная доступность и социально-бытовая инфраструктура;

— цена владения недвижимостью;

— стоимость приобретения.

Безусловно, значимость критериев каждая семья определяет самостоятельно: для кого-то ценна жизнь вдали от городской суеты, кому-то важнее шаговая доступность мест проведения досуга, магазинов, медицинских и образовательных учреждений, а кто-то поставит во главу угла стоимость приобретения жилья.

Комфортность проживания

На наш взгляд, пальма первенства у индивидуального жилого дома. Тишина, свежий воздух, собственный земельный участок с возможностью организации досуга на любой вкус и кошелёк, отсутствие проблем с парковкой автомобилей. Добавим сюда возможность самостоятельно управлять системами жизнеобеспечения жилья. Никто не решит за вас, какая температура должна быть в доме, как и когда убирать снег, сколько электроэнергии потратить на освещение придомовой территории. Ну и, конечно, безусловный плюс — закрытая для проезда стороннего транспорта территория микрорайона, обслуживаемая частным охранным предприятием.

Транспортная доступность и социально-бытовая инфраструктура

Здесь, безусловно, есть вопросы. Переезжая за город, вы лишаетесь возможности добежать в тапочках до ближайшего магазина на углу за молоком или хлебом. Посещение музея, кинотеатра или больницы потребует более значительных затрат времени и денег, чем при проживании в городе. Также остро встаёт вопрос с образовательными учреждениями и детскими садами. Обеспеченность ими в пригородных районах Барнаула оставляет желать лучшего.

Однако прогресс не стоит на месте, застройщики новых загородных жилых микрорайонов, таких, например, как ЖК «Палитра» в Первомайском районе, прилагают все усилия, для того чтобы сделать проживание за городом не менее комфортным, чем в городской черте.

Цена владения недвижимостью

Речь идёт о совокупности затрат на содержание жилья. Это и коммунальные платежи, и стоимость разнообразных дополнительных услуг, необходимых для комфортной жизни. Бытует мнение, что эта цена для загородного дома значительно выше.

Но основная часть горожан не имеют опыта проживания в современном индивидуальном доме, возведённом профессиональными строителями с соблюдением норм и правил. Действительно, в городской квартире все цифры на виду: электроэнергия, водоснабжение, отопление, услуги управляющей компании и пресловутые ОДН.

Однако в качественно построенном частном доме, отапливаемом газом, все эти затраты не превышают уровень платежей для городской квартиры аналогичной площади. Отметим, что в современных загородных жилых комплексах, так же, как и в городе, оказание дополнительных услуг жителям осуществляет сервисная компания по сопоставимым с городом ценам.

Стоимость приобретения

По данным корпорации «Дом.РФ», в августе 2022 года средняя цена новостройки в Барнауле составила 92,7 тыс. рублей за квадратный метр.

То есть цена трёхкомнатной квартиры площадью 90 кв. м приблизится к 8,3 млн рублей. Для полноты картины добавляем к этой сумме цену парковочного места для одного автомобиля. Стоимость парковок в Барнауле начинается от 0,7 млн рублей. Таким образом, цена трёхкомнатной квартиры «под отделку» с одним парковочным местом составит около 9 млн рублей.

Иллюстрация: «Дом.РФ»

Посмотрим, во что обойдётся загородный дом такой же площади с земельным участком в организованном загородном жилом комплексе на примере ЖК «Палитра».

Одноэтажный дом, построенный по проекту «Базис», площадью 88 кв. м с земельным участком 8 соток стоит 5,95 млн рублей, или 67,6 тыс. руб. за квадратный метр. Такие дома предлагает компания «Фирсова Слобода», объекты готовы к чистовой отделке и заселению.

И это не единственный вариант в данной ценовой нише. В ЖК «Палитра» работают несколько застройщиков, предлагающих как готовые дома на продажу, так и строительство объектов по договорам подряда. Спектр проектов, как и площадей домов, достаточно широк.

Вывод очевиден: в настоящее время покупка индивидуального жилого дома в пригороде Барнаула стала реальной альтернативой приобретению городской квартиры.

Убедиться в правильности вывода, сделанного в этой статье, или поспорить с ним вы сможете на дне открытых дверей, который проводит компания «Фирсова Слобода» 8 октября 2022 года в ЖК «Палитра». Приглашаем в гости!

Фото: «Фирсова Слобода»