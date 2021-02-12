Халатность на 700 млн рублей. СК предъявил обвинение крупному алтайскому чиновнику
По версии следствия, начальник Регионального жилищного управления спустя рукава занимался вопросом обеспечения сирот жильем
Начальнику КГКУ "Региональное жилищное управление" Евгению Котугину предъявили обвинение в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. По данным следователей, 68% средств от общей суммы на закупку квартир не были освоены из-за неверных действий руководителя.
Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в 2020 году в регионе на обеспечение детей-сирот жильем выделили более 1,211 млрд рублей из федерального и краевого бюджета.
Проводя работу по освоению средств глава управления давал указания производить закупки только в крупных городах региона, где отсутствовало достаточное количество объектов недвижимости.
"При этом он не принял мер к проведению закупочных процедур в остальных 75 муниципальных образованиях края, вследствие чего из стоящих в очереди на получение жилья 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247 человек, а сумма освоенных денежных средств составила около 384 миллионов рублей, то есть 32% от суммы финансирования", – говорится в сообщении.
Сейчас следователи закрепляют улики по уголовному делу и совместно с сотрудниками управления ФСБ России проводят обыски. Расследование продолжается.
Напомним, что уголовное дело СК возбудил в октябре прошлого года. Тогда, по данным следствия, сумма реализованных средств составляла 49 млн рублей – это 4% от выделенных денег.
Позднее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ответило на интерес следственных органов. Как пояснили в Минстрое, в плановом порядке в 2020 году Алтайскому краю выделили 512 млн рублей. На эти деньги необходимо было приобрести не менее 369 квартир, на которые уже заключены контракты.
Еще 700 млн рублей регион дополнительно получил в сентябре, а решение об этом приняли лишь в августе. С этим и связан тот факт, что из 757 квартир (нынешний целевой показатель) заключены контракты на поставку 281.
Позже в Следкоме отметили, что уровень обеспеченности жилыми помещениями снижается. Средства, предоставляемые из краевого и федерального бюджетов, явно недостаточны, а практика строительства новых домов для детей-сирот в регионе отсутствует. После этого глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал чиновников и следователей за "равнодушие" к проблеме.