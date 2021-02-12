Халатность на 700 млн рублей. СК предъявил обвинение крупному алтайскому чиновнику

Начальнику КГКУ "Региональное жилищное управление" Евгению Котугину предъявили обвинение в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. По данным следователей, 68% средств от общей суммы на закупку квартир не были освоены из-за неверных действий руководителя.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в 2020 году в регионе на обеспечение детей-сирот жильем выделили более 1,211 млрд рублей из федерального и краевого бюджета.

Проводя работу по освоению средств глава управления давал указания производить закупки только в крупных городах региона, где отсутствовало достаточное количество объектов недвижимости.

"При этом он не принял мер к проведению закупочных процедур в остальных 75 муниципальных образованиях края, вследствие чего из стоящих в очереди на получение жилья 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247 человек, а сумма освоенных денежных средств составила около 384 миллионов рублей, то есть 32% от суммы финансирования", – говорится в сообщении.

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Сейчас следователи закрепляют улики по уголовному делу и совместно с сотрудниками управления ФСБ России проводят обыски. Расследование продолжается.

Напомним, что уголовное дело СК возбудил в октябре прошлого года. Тогда, по данным следствия, сумма реализованных средств составляла 49 млн рублей – это 4% от выделенных денег.

Позднее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ответило на интерес следственных органов. Как пояснили в Минстрое, в плановом порядке в 2020 году Алтайскому краю выделили 512 млн рублей. На эти деньги необходимо было приобрести не менее 369 квартир, на которые уже заключены контракты.

Еще 700 млн рублей регион дополнительно получил в сентябре, а решение об этом приняли лишь в августе. С этим и связан тот факт, что из 757 квартир (нынешний целевой показатель) заключены контракты на поставку 281.

Позже в Следкоме отметили, что уровень обеспеченности жилыми помещениями снижается. Средства, предоставляемые из краевого и федерального бюджетов, явно недостаточны, а практика строительства новых домов для детей-сирот в регионе отсутствует. После этого глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал чиновников и следователей за "равнодушие" к проблеме.