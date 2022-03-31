Инвестиции в недвижимость: куда сейчас выгодно вложить деньги

После 24 февраля россияне оказались в новой экономической реальности. В том числе изменения затронули рынок недвижимости — цены на жильё стали стремительно расти, спрос увеличился, а многие продавцы на вторичном рынке и вовсе сняли квартиры с продажи. По данным сайта «НайдиДом», недвижимость в Барнауле уже подорожала на 26% по сравнению с январём 2022 года.

При этом в столице России кардинального изменения цен на новостройки эксперты не ожидают. Рост будет плавным, считают аналитики. Как пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова, рост цен на московские новостройки массового сегмента в столице будет плавным — примерно 1-2% в месяц.

На рынке недвижимости Санкт-Петербурга также ожидается замедление роста цен в два раза по сравнению с 2021 годом. По данным «Ведомостей», общий рост цен будет на уровне 12-15%, с локальным повышением темпов увеличения стоимости к лету 2022 года.

ЖК «Морская миля» / Фото: lsr.ru

Поэтому сейчас может быть более выгодно инвестировать в покупку квартир в ЖК Москвы и Питера. Это два крупнейших мегаполиса в стране, и спрос на жильё в них никогда не утихает. Новостройки в удобных местах, современное вторичное жильё с хорошим расположением, а также «сталинки» имеют наибольшие шансы надолго оставаться надёжными и «жизнестойкими» вложениями.

В Питере, например, можно присмотреться к ЖК «Морская миля» (проектная декларация). Это комплекс комфорт-класса, строящийся в развитой локации Красносельского района, на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Застройщик «Морской мили» — «Группа ЛСР» — ставит своей целью создание комфортной жилой среды со своей внутренней инфраструктурой, уютными дворами, паркингами, дорожными проездами. В 350 метрах от ЖК строят станцию метро.

Также обратите внимание на ЖК «Заповедный парк» (проектная декларация). Ближайшее метро — «Проспект Просвещения», «Озерки». Это жильё комфорт-класса, где у жителей будут удобные сквозные парадные, колясочные, крытые наземные паркинги. На территории ЖК застройщик обещает обустроить спортивные и детские площадки, зоны отдыха, велосипедные дорожки, прогулочные аллеи и возвести два детских сада. Развитая инфраструктура локации и ближайших районов: Приморского и Выборгского.

Тем, кто также заинтересован в покупке недвижимости в столице, стоит рассмотреть вариант в ЖК «Лучи». Он расположен в Западном округе столицы, в районе Солнцево, в локации с благоприятной экологией, недалеко есть сразу несколько крупных зелёных зон.



ЖК «Лучи», фото: lsr.ru

Несмотря на то, что ЖК находится за МКАД, у дома отличная транспортная развязка — в шаговой доступности станция метро. Также жильцы получат московскую прописку — да, именно Москвы, а не области. При этом цены на квартиры в ЖК «Лучи» намного ниже, чем на жильё в пределах МКАД. Здесь уже построены школы и детский сад, создана вся инфраструктура.

Удобно, что барнаульцы могут купить квартиру в Санкт-Петербурге, не уезжая из родного города. Компания «Барнаулкапстрой» работает с девелоперами Питера и Москвы и помогает найти, подать документы, задать вопросы застройщику и завершить сделку полностью онлайн.

«Барнаулкапстрой» — официальный представитель застройщика «Группа ЛСР» в Барнауле, поэтому риелторские расходы клиент не несёт. Более того, в компании действует ряд региональных скидок, которые позволяют жителям края купить квартиру дешевле, чем по прайсу в Москве или Санкт-Петербурге.

Узнать больше об этих и других предложениях можно в ОП «Барнаулкапстрой». Компания уже провела множество успешных сделок по дистанционному формату продажи. Чтобы получить консультацию, звоните по телефону (3852) 252-337.

Застройщик «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф

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