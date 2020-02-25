Ипотечные ставки в России должны снизиться до 8% к концу 2020 года

Средняя ипотечная ставка в России может опуститься ниже 8% уже в нынешнем году. С таким прогнозом выступил замминистра финансов России Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.

"С текущего уровня, если не брать в расчет возможность снижения ключевой ставки, о котором говорил ЦБ, что касается всех остальных инфраструктурных мер, то там до уровня ниже 8%, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро", – заявил Моисеев.

Ранее Минфин зафиксировал огромную волну рефинансирования ипотечных кредитов в России на фоне снижения ставок. Сейчас ипотека выдается в среднем под 8,7% годовых, а некоторые банки предлагают ставки ниже, чем даже установлено в федеральных программах, – под 5% годовых.