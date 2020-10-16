"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током

Сироты, получившие жилье в новой трехэтажке в Камне-на-Оби, жалуются на очень сложные условия жизни, сообщают "Каменские известия".

Многоквартирный дом № 3 на улице Украинской введен в эксплуатацию всего несколько лет назад, но при этом создает проблемы заселившимся в него людям куда чаще, чем иные здания еще советской постройки.

С самого начала дом встретил не очень гостеприимно: нечистоты скапливались в подвале, источая зловоние, а само здание трескалось и даже местами разрушалось. После огласки ситуации в СМИ власти проявили должное внимание к неприятностям жильцов и помогли им преодолеть эти трудности.

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Теперь сироты столкнулись с новой проблемой. На полу неизвестно откуда скапливается вода, а иногда, наступая в нее, можно и получить разряд током.

Жильцы полагают, что водопроводные трубы смонтировали на полу и сверху залили бетонной стяжкой. Другого объяснения внезапного появления воды на поверхностях у них нет.

"Током бьет не только здесь. В последнее время мы постоянно получаем разряды от электроплиты, от душевой, просто от стен и пола, – поделилась хозяйка одной из квартир. – Наверное, не только водопровод нарушен, но и электропроводка".

По ее словам, специалисты нашли причину периодического возникновения электрических разрядов там, где их по идее быть не должно.

"По решению суда была назначена независимая экспертиза, приезжали специалисты, мерили своими приборами все, что можно, и пришли в шок от увиденного. Как нам сказали, заземление отсутствует, – уточнила девушка. – У нас подключен бойлер, и мы стараемся использовать его очень аккуратно. Чуть-чуть греем воду и сразу выключаем. В общем, мы боимся, что рано или поздно кого-нибудь убьет током, особенно переживаем за ребенка. Был момент, когда у нас искрился бетонный пол на кухне, а участок линолеума за плитой оказался как будто прожженным и оплавленным".

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Страх имеет под собой основание, так как заземление – одно из необходимых требований по правилам безопасности, особенно для электроприборов с водой.

Однако исправлять ситуацию никто не спешит. За время строительства здания сменилось несколько подрядчиков, и региональное жилищное управление, которое приобрело для сирот квартиры в этом доме, не смогло заставить устранить недочеты ни одного из них.

Другим выходом из ситуации могло бы стать создание ТСЖ или сдача дома под покровительство одной из управляющих компаний. ТСЖ нельзя создать по причине, что сироты еще не живут в квартирах достаточно времени, чтобы стать полноценными их собственниками, а управляющие организации брать на баланс проблемный объект не спешат.

Ранее amic.ru писал, что в региональном Минстрое ответили на сообщение пресс-службы краевого СУ СКР по поводу поступивших в регион 1,2 млрд рублей на жилье для сирот, из которых, по версии следствия, по назначению потратили только несколько десятков миллионов. В ведомстве уточнили, что деньги не пропали. На них просто не успели заключить контракты, так как большую часть средств алтайские власти получили только в сентябре.